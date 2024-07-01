Глава Северодвинска посетил 17-й лицей и в целом остался доволен

Игорь Арсентьев от первого лица:

- Сегодня посетил сразу несколько объектов, которые находятся вблизи 17 лицея. В высокой стадии готовности «Школьный кванториум». Технопарк формируется в рамках президентского нацпроекта «Образование» и уже в новом учебном году ребята смогут приступить к изучению предметов естественно-научного цикла.



За образовательным учреждением уже виден целый спортивный комплекс. К «умной площадке», которая реализована в прошлом году и пользуется большим спросом у подростков, добавилось и поле для мини-футбола. Отзывы о спортивном комплексе хорошие, на баскетбольной площадке встретил студента первого курса Даниила, который регулярно играет здесь вместе с друзьями.



Выходя со спортивных площадок сразу же попадаем на новую общественную территорию - сквер около дома по адресу проспект Труда, 23, который благоустраивается в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик заканчивает работы: выполняет озеленение и сразу займется установкой малых архитектурных форм. Уже виднеются симпатичные дорожки из брусчатки и большая парковочная зона. К сожалению, есть недочеты – например, с удобной парковки жители сейчас выйдут на безобразный выезд во двор с глубокими ямами, комплексно вопрос не был решен заранее - будем исправлять. Неприятная история случилась и с автомобилем, на который упал аварийный тополь. Знаю, что полиция уже занимается вопросом, на этой неделе тополь уберут, а пострадавший с подрядчиком будут уже напрямую решать вопрос о компенсации ущерба.



Будем думать и о дальнейшем развитии этой территории. Уже есть идеи от молодежи по оформлению внешнего вида трансформаторной подстанции. Вместе с управляющей компанией переговорим о состоянии контейнерной площадки - обновим существующую или перенесем ее на другое место.



