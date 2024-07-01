Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Глава Северодвинска посетил 17-й лицей и в целом остался доволен

Игорь Арсентьев от первого лица:

- Сегодня посетил сразу несколько объектов, которые находятся вблизи 17 лицея. В высокой стадии готовности «Школьный кванториум». Технопарк формируется в рамках президентского нацпроекта «Образование» и уже в новом учебном году ребята смогут приступить к изучению предметов естественно-научного цикла.

 За образовательным учреждением уже виден целый спортивный комплекс. К «умной площадке», которая реализована в прошлом году и пользуется большим спросом у подростков, добавилось и поле для мини-футбола. Отзывы о спортивном комплексе хорошие, на баскетбольной площадке встретил студента первого курса Даниила, который регулярно играет здесь вместе с друзьями.

 Выходя со спортивных площадок сразу же попадаем на новую общественную территорию - сквер около дома по адресу проспект Труда, 23, который благоустраивается в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда». Подрядчик заканчивает работы: выполняет озеленение и сразу займется установкой малых архитектурных форм. Уже виднеются симпатичные дорожки из брусчатки и большая парковочная зона. К сожалению, есть недочеты – например, с удобной парковки жители сейчас выйдут на безобразный выезд во двор с глубокими ямами, комплексно вопрос не был решен заранее - будем исправлять. Неприятная история случилась и с автомобилем, на который упал аварийный тополь. Знаю, что полиция уже занимается вопросом, на этой неделе тополь уберут, а пострадавший с подрядчиком будут уже напрямую решать вопрос о компенсации ущерба.

 Будем думать и о дальнейшем развитии этой территории. Уже есть идеи от молодежи по оформлению внешнего вида трансформаторной подстанции. Вместе с управляющей компанией переговорим о состоянии контейнерной площадки - обновим существующую или перенесем ее на другое место.


21 август 16:07 | : Политика / Экономика

Главные новости


В поисках красоты и смыслов. Депутаты АрхГорДумы за неделю
"Магниты" вас прокормят", или Как развалить сельское хозяйство Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (234)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20