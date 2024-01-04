Игорь Арсентьев поздравил женщин с 8 марта нетривиальным образом

Глава Северодвинска лично вышел на улицу и дарил проходящим женщинам тюльпаны. Ну и поздравлял, конечно:

- Приятно было видеть ваши улыбки на лицах в конце этой короткой, но по-настоящему весенней недели. Хотя погода немного капризничает сегодня, пусть в вашем доме всегда будет солнце!



Мужчины-коллеги поддержали нашу добрую и нежную акцию Весенняя Россия и на общественных территориях, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» поздравили прекрасных жительниц нашего любимого города. Северодвинск продолжает развиваться и благоустраиваться: всё больше появляется комфортных мест для занятий спортом, отдыха и прогулок с детьми.

Пусть Ваша жизнь также будет наполнена яркими событиями и добрыми делами, а все Ваши начинания ждёт успех!