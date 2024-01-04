Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Игорь Арсентьев поздравил женщин с 8 марта нетривиальным образом

Глава Северодвинска лично вышел на улицу и дарил проходящим женщинам тюльпаны. Ну и поздравлял, конечно:

- Приятно было видеть ваши улыбки на лицах в конце этой короткой, но по-настоящему весенней недели. Хотя погода немного капризничает сегодня, пусть в вашем доме всегда будет солнце!

 Мужчины-коллеги поддержали нашу добрую и нежную акцию Весенняя Россия и на общественных территориях, благоустроенных по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» поздравили прекрасных жительниц нашего любимого города. Северодвинск продолжает развиваться и благоустраиваться: всё больше появляется комфортных мест для занятий спортом, отдыха и прогулок с детьми.

Пусть Ваша жизнь также будет наполнена яркими событиями и добрыми делами, а все Ваши начинания ждёт успех!

08 март 08:53 | : Будни

Главные новости


Клава Кока увезла из Архангельска государственные деньги
Пролетарский роман. Скандинавский стёб в фильме «Опавшие листья»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2024 (85)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)



Деньги


все материалы
«    Март 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20