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Дмитрий Морев: Благоустройство скверов Архангельска на стадии завершения

Перед предстоящей приемкой обновленных общественных пространств глава Архангельска посетил объекты нацпроекта «Жилье и городская среда» и дополнительные территории.

 Свое внимание глава города сосредоточил на проблемных объектах, к которым относятся пляж на ул. Малиновского и сквер у Нулевой версты.

С подрядной организацией ООО «Север» договорились, что в качестве извинения перед жителями Северного округа за несвоевременное завершение благоустройства, компания за свой счет приобретает и устанавливает на пляже детский игровой комплекс. Сейчас подрядчик занимается сборкой светильников. В течение недели обязуется установить 38 фонарей, еще неделя потребуется на подключение и тестирование. В конце октября поступят с завода скамейки и урны.

В Соломбале активно ведется создание квартального сквера с детской площадкой в районе ул. Советской, 7/1. Работаем в плотном контакте с председателем дома, чтобы учесть интересы жителей. Сложностей здесь не предвидим.

Интересным получился мини-сквер на перекрестке ул. Гагарина и пр. Советских космонавтов. Рядом с оживленной автобусной остановкой появилась небольшая территория, где дети могут поиграть, пока ждут транспорт. Кустарники и деревья уже высажены, красиво оформлены. Подрядчику остается поставить скамейки и кофе-павильон.

Сквер с большими одуванчиками на Поморской готовится к сдаче. Подрядчик наведет порядок, уберет грунт с прилегающего тротуара и засеет траву на газоне-горке. А с дорожной компанией мы договариваемся об асфальтировании проезда вдоль сквера, который, как справедливо указывают горожане, подтапливается во время дождей. Решим этот вопрос в комплексе, - пояснил Дмитрий Морев.

 В рабочей поездке приняли участие депутаты городской Думы Ивана Воронцова, Аркадий Пороховник и Денис Лапин, которые осуществляют дополнительный контроль за ходом благоустройства.


04 октябрь 16:30 | : Политика

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