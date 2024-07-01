Зам главы Архангельска Иванова наказали за чиновничье равнодушие

Заместитель мэра Морева по городскому хозяйству с исконно русской фамилией не проявил должного усердия при рассмотрении коллективного обращения жителей многоквартирного дома № 39 по улице Выучейского доводы об отсутствии надлежащего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях не рассмотрены. Меры, направленные на восстановление прав граждан, не приняты, ответ по существу обращения не направлен.

Указанные обстоятельства привели к нарушению законных прав и интересов жителей жилого дома.

За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Ломоносовского судебного района заместитель главы привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ и оштрафован на 5000 рублей.