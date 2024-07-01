Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Зам главы Архангельска Иванова наказали за чиновничье равнодушие

Заместитель мэра Морева по городскому хозяйству с исконно русской фамилией не проявил должного усердия при рассмотрении коллективного обращения жителей многоквартирного дома № 39 по улице Выучейского доводы об отсутствии надлежащего водоснабжения и водоотведения в жилых помещениях не рассмотрены.  Меры, направленные на восстановление прав граждан, не приняты, ответ по существу обращения не направлен.

Указанные обстоятельства привели к нарушению законных прав и интересов жителей жилого дома.

За нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Ломоносовского судебного района заместитель главы привлечен к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ и оштрафован на 5000 рублей.

 

26 июль 12:59 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Областные и городские власти совместно реализуют масштабную программу обновления социальной сферы
Утраченные чудеса Поморья. Ансамбль Юромско-Великодворского погоста

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2024 (273)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)



Деньги


все материалы
«    Июль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20