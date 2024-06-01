Заместитель главы Новодвинска получила от судьи нагоняй за равнодушие

Прокуратура г. Новодвинска в ходе проведения проверки установила, что в администрацию города Новодвинска поступило коллективное обращение собственников многоквартирного дома по вопросу выселения нескольких жильцов из занимаемых ими комнат.

Ответ на обращение подписан заместителем главы муниципального образования за рамками предусмотренного законом тридцатидневного срока со дня регистрации письменного обращения. Указанное нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), в связи с чем прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области должностному лицу назначен административный штраф, замененный в связи с совершением правонарушения впервые, предупреждением.

Решение суда не вступило в законную силу.