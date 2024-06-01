Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Заместитель главы Новодвинска получила от судьи нагоняй за равнодушие

Прокуратура г. Новодвинска в ходе проведения проверки установила, что в администрацию города Новодвинска поступило коллективное обращение собственников многоквартирного дома по вопросу выселения нескольких жильцов из занимаемых ими комнат.

Ответ на обращение подписан заместителем главы муниципального образования за рамками предусмотренного законом тридцатидневного срока со дня регистрации письменного обращения. Указанное нарушение образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59  КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан), в связи с чем прокуратурой города вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении.

Мировым судьей судебного участка № 1 Новодвинского судебного района Архангельской области должностному лицу назначен административный штраф, замененный в связи с совершением правонарушения впервые, предупреждением. 

Решение суда не вступило в законную силу.

24 июнь 15:57 | : Скандалы

Главные новости


Уйти в десант. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Как уничтожить село? Минсельхоз знает ответ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (276)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20