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Плесецкий район отмечает некруглый юбилей

Историческая справка: Плесецкий район был образован 9 июля 1929 года с центром в поселке при станции Плесецкая Северной железной дороги 

С первого января 2022 года 14 муниципальных образований (4 городских и 10 сельских) Плесецкого муниципального района были преобразованы в Плесецкий муниципальный округ.

Основная роль в заселении здешних мест принадлежали реке Онеге и другим многочисленным рекам и озерам, а затем построенному в 1765 году почтовому тракту Санкт-Петербург — Архангельск, и, наконец, в 1897 году железной дороге Вологда — Архангельск. На пересечении железной дороги с трактом и появилась станция Плесецкая. Название станция, а затем волость, поселок и район получили от расположенных рядом озера Плесцы и бывшей деревни Плесецкой.

Подробности празднования 95-летия от издания «Регион 29»:

Торжественные мероприятия, посвящённые юбилею округа, прошли в Плесецке. Жителей поздравил исполняющий обязанности регионального министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игорь Михайлов.

«Плесецкий округ динамично развивается: благоустраиваются площади, дворы и скверы, строятся дома, ремонтируются дороги, открываются социальные объекты. Уверен, что вместе мы реализуем все проекты в экономической, социальной сфере, которые позволят создать более комфортные условия жизни людей», — отметил в своей приветственной речи Игорь Михайлов.

На центральной площади Плесецка развернулись площадки с мастер-классами, играми и фотозонами. Гости и жители округа смогли посетить ярмарку «Иваново подворье», принять участие в семейных спортивных состязаниях и вечерней развлекательной программе. Творческие коллективы муниципалитета и приглашенные артисты подарили зрителям яркие вокальные и танцевальные номера.

Также в рамках праздника состоялось награждение почетных граждан округа, многодетных семей и супружеских пар, проживших в браке более 25 лет. 

08 июль 10:00 | : Политика

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