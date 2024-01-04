Межнациональный матч по мини-футболу «Согласие» прошел в Архангельске

урнир состоялся при активной поддержке партии «Единая Россия».

Игры проводят в столице Поморья в 24 раз. Традиционно в этом году площадкой для соревнований стал архангельский стадион «Труд». Перед участниками и болельщиками выступил народный ансамбль песни и пляски «Сиверко».

На поле вышли шесть команд в количестве 60 человек – по 10 от каждой команды. Спортсменов из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Индии, Киргизии и России поприветствовали представители исполнительной и законодательной власти региона, партийцы.

Спорт вне политики – такой девиз и сегодняшних соревнований. В Поморье проживают представители более 100 национальностей, и всех объединяет одна большая страна – Россия, чьё гостеприимство и уважение высоко оценивают дружественные страны.

«Россия всегда открыта для участия спортсменов всех стран, национальностей и конфессий, не превращает спорт в арену для политических разногласий, как это делают другие. В дружбе народов заключается единство и сила нашей страны», - отметил Сергей Пивков, заместитель губернатора Архангельской области.

Как сообщил главный судья соревнований Раис Теркулов, матч носил физкультурный характер, а зрители и болельщики с большим интересом и азартом следили за игрой.

- Матч прошёл на хорошем уровне. Это большой праздник для наших команд и для болельщиков. На поле кипели бурные страсти, как на чемпионатах мира и Европы, никто не хотел проиграть. Очень эмоциональные были игры! Все довольны – обошлось без травм. В этом году мы провели игру в День России. Отмечу, мы – многонациональная страна, нас объединяет взаимное уважение между народами и дружба с партнёрами, - сказал судья соревнований.

На следующий год турнир отметит своё 25-летие. Юбилейную игру договорились провести с размахом. Подготовка начнётся следующей весной. На футбол пригласят ещё больше диаспор для участия, чтобы праздник стал масштабней.

- Первое время турниры мы проводили своими силами, а затем нас поддержало правительство области, также всегда помогает и «Единая Россия». Каждый раз матчи проходят в атмосфере праздника, взаимного уважения и согласия. Не зря же наши соревнования носят это название – «Согласие». У нас всегда отличное настроение и большой интерес к футболу!» - сказал Александр Дятлов, президент фонда «Согласие», депутат областного Собрания (фракция «Единая Россия»).

Победа в 24 -й игре досталась команде россиян, второе место у команды из Узбекистана, третье – у Азербайджана. Победителей и призёров наградили заслуженными кубками, медалями и дипломами регионального минспорта.



