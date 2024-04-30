Звонкие их имена. Объявлены победители предварительного голосования в Поморье

Северяне голосовали в Няндомском и Шенкурском округах (областной округ №23), в Архангельске (городской округ №14) и в Северодвинске (городской округ №6).

Общее количество зарегистрированных избирателей в Архангельской области на сайте PG.ER.RU составило 2500 человек. Число проголосовавших – 2 109 – это 84,3 процента от числа зарегистрированных, и в среднем четыре процента от количества голосующих в этих избирательных округах. Наибольшая явка зафиксирована в Шенкурском муниципальном округе 5,52%.

Результат подсчёта голосов:

Округ №23 (Няндомский и Шенкурский муниципальные округа):

Михаил Федотов - 818 голосов,

Максим Осипов - 232 голоса,

Вячеслав Завьялов - 214 голосов,

Дмитрий Вантрусов - 146 голосов,

Тимур Петров - 41голос,

Валерий Корнилов - 38 голосов.

Округ №14 (Архангельск)

Алексей Бельков - 365 голосов,

Маргарита Бережная - 37 голосов,

Валерий Корнилов - 31 голос,

Николай Яремчук - 26 голосов,

Вадим Бровкин - 24 голоса,

Тимур Петров - 24 голоса,

Артём Докучаев - 13 голосов.

Округ №6 (Северодвинск)

Алексей Полозов - 211 голосов,

Сергей Груздев - 47 голосов,

Артём Корельский - 27 голосов,

Павел Скороходов - 17 голосов,

Владимир Шабунин - 9 голосов.

Отметим, в этом году в предварительном электронном голосовании по всей России приняли участие около трёх миллионов избирателей и 22 тысячи кандидатов.

Как сообщил в своём ТГ-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в сентябре пройдёт масштабная избирательная кампания: в 23 субъектах избираются главы, в 13 – депутаты заксобраний и 21 – городская дума. В двух административных центра пройдут выборы глав, в ряде регионов – довыборы в Госдуму и в большом количестве субъектов – в органы местного самоуправления.



