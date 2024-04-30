Звонкие их имена. Объявлены победители предварительного голосования в Поморье

Северяне голосовали в Няндомском и Шенкурском округах (областной округ №23), в Архангельске (городской округ №14) и в Северодвинске (городской округ №6).
Общее количество зарегистрированных избирателей в Архангельской области на сайте PG.ER.RU составило 2500 человек. Число проголосовавших – 2 109 – это 84,3 процента от числа зарегистрированных, и в среднем четыре процента от количества голосующих в этих избирательных округах. Наибольшая явка зафиксирована в Шенкурском муниципальном округе 5,52%.
Результат подсчёта голосов:
Округ №23 (Няндомский и Шенкурский муниципальные округа):
Михаил Федотов - 818 голосов,
Максим Осипов - 232 голоса,
Вячеслав Завьялов - 214 голосов,
Дмитрий Вантрусов - 146 голосов,
Тимур Петров - 41голос,
Валерий Корнилов - 38 голосов.
Округ №14 (Архангельск)
Алексей Бельков - 365 голосов,
Маргарита Бережная - 37 голосов,
Валерий Корнилов - 31 голос,
Николай Яремчук - 26 голосов,
Вадим Бровкин - 24 голоса,
Тимур Петров - 24 голоса,
Артём Докучаев - 13 голосов.
Округ №6 (Северодвинск)
Алексей Полозов - 211 голосов,
Сергей Груздев - 47 голосов,
Артём Корельский - 27 голосов,
Павел Скороходов - 17 голосов,
Владимир Шабунин - 9 голосов.
Отметим, в этом году в предварительном электронном голосовании по всей России приняли участие около трёх миллионов избирателей и 22 тысячи кандидатов.
Как сообщил в своём ТГ-канале секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в сентябре пройдёт масштабная избирательная кампания: в 23 субъектах избираются главы, в 13 – депутаты заксобраний и 21 – городская дума. В двух административных центра пройдут выборы глав, в ряде регионов – довыборы в Госдуму и в большом количестве субъектов – в органы местного самоуправления.