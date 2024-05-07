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Единороссы делами стараются облегчить жизнь жителям Поморья

Активисты, сторонники, члены местных отделений «Единой России» выступают инициаторами семейных мероприятий, своими руками облагораживают территории, где гуляют и отдыхают дети, помогают в реализации общественных инициатив.

В Новодвинске на улице Южная около домов 17 и 19 секретари 12-го и 13-го первичных отделений Евгений Каменев и Валентина Серёгина выступили инициаторами и исполнителями хорошего и нужного дела. На радость местной детворе покрасили надёжные по конструкции, но неприглядные внешне качели.

Учли единороссы и интересы гуляющей детворы, которой во дворах с приходом лета становится всё больше. Работы провели поздним вечером.

«Всё получилось весьма прилично и качественно! Обновлённые объекты оградили сигнальной лентой. Краска за сутки должна высохнуть. Теперь красоты надолго хватит!» – сказал секретарь 12-го первичного отделения Евгений Каменев.

Северодвинское местное отделение «Единой России» и активисты регионального Союза отцов, примут участие в проекте «Марафон добра», организатором которого выступил благотворительный фонд «Добрый Север».

Ежегодный забег пройдёт 2 июня на стадионе «Строитель» города корабелов. На большом семейном празднике соберутся любители бега и весёлого времяпрепровождения. Все собранные средства будут направлены на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья.

Вельские активисты «Единой России» вместе с сотрудниками местной администрации провели генеральную уборку территории детского лагеря «Орлёнок». К принятию детей первой смены всё готово.

В Коноше благодаря успешно реализованной социальной инициативе «Летний отдых» в рамках второго конкурса социальных инициатив Коношского района «Нам надо!» отремонтировали плот на озере Нижнее. Осталось только облагородить территорию и, дождавшись жарких дней, открыть купальный сезон на радость малышам и взрослым.

Как сообщили в Коношском местном отделении Партии, проектной документацией и прочими организационными делами по реализации проекта занималась секретарь первичного отделения «Приозёрное» Галина Плахова. А средства на воплощение идеи были предоставлены МОО «Открытая библиотека», в рамках проекта «Активное сообщество развития Коношского района», реализуемого с использованием гранта губернатора Архангельской области.

В деревне Раковская Шенкурского округа появилась новая остановка общественного транспорта, которую своими силами построили депутат окружного Собрания, член 14-го первичного отделения Павел Попов и деревенский житель Алексей Кичаков.

Как сообщил Павел Попов, люди неоднократно говорили о необходимости постройки остановки на территории деревни.

«Мы с Алексеем приняли решение сделать остановку своими силами. За несколько дней приладили и скамейку рядом с ней. Теперь земляки могут ожидать автобус из города в любые погодные условия!» - сказал единоросс Попов.

Каргопольские сторонники «Единой России» помогли местной братии сделать уборку в Александро-Ошевенском монастыре. Под руководством игумена Феодосия устранили последствия пожара в надвратном храме и настоятельском корпусе.


30 май 14:45 | : Политика

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