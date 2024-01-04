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Глава Северодвинска опроверг слухи о закрытии парусной секции

Волну подняли родители ребят, увлекающихся парусным спортом, увидевшие угрозу в отмене муниципального заказа на содержание при Ягринском яхт-клубе детской секции.

Ситуацию прояснил Игорь Арсентьев:

- На сегодняшний день в «Североморце» работали и продолжают работать обучающие программы по «Гребно-парусной подготовке» для ребят разных возрастов. По данным управления образования городской администрации, свободные места для записи есть.

 Во время учебного года ребята проходят теоретическую часть в основном корпусе Детского морского центра на улице Капитана Воронина, 36. Начиная с третьей декады мая и до середины сентября занятия проводятся на плавательной базе в поселке Камбалица.

 Педагог дополнительного образования, о которой пишут СМИ, работала в «Североморце» по совместительству с июля по декабрь 2023 года. Уволился педагог по собственному желанию, занятия для детей проводились на базе школы N19.

 Еще раз повторю, ни о каком закрытии секции для обучения детей парусному спорту и речи не идет!

 

03 апрель 11:41 | : Политика

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