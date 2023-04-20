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Администрация Котласа продолжает зарывать бюджетные деньги в землю

Речь идет о строительстве автодороги по улице Ушинского. Проект изначально был выполнен с нарушением законодательства, о чем начальник Управления экономического развития администрации ГО «Котлас» Евгений Деньгин был проинформирован своевременно.

Цитата из письма директора местного «Горводоканала»:

«В нарушение действующего законодательства проект Вами [Евгением Деньгиным] согласован и направлен в государственную экспертизу в нарушение требований ст. 52.2. Градостроительного кодекса РФ, согласования МП «Горводоканал» отсутствует, технические решения [в проекте] не соответствуют требованиям эксплуатирующей организации и ставят под угрозу надежное водоснабжение жителей города Котласа, что недопустимо».

Участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело» ИА «KOT’News» делает выводы:

- Как видим, проблемы со строительством ул. Ушинского продолжают всплывать на поверхность, и связаны они не только с обжалованием областной прокуратурой подписанного Деньгиным (да, да, да, снова им) дополнительного соглашения, которым эти сказочные управленцы «разогнали» контракт по строительству дороги почти до 900 млн. руб.

 Вангуем: если прокуратурой в ходе судебного разбирательства в арбитражном суде будет установлен еще и факт принятого с нарушениями проекта (по которому, кстати, акты выполненных работ подписаны, и деньги проектировщику оплачены) нас может ждать еще одно удивительное во всех смыслах уголовное разбирательство.

 Не зря в свое время кто-то пошутил: после задержания Бральнина следователям СКР не нужно было уезжать из Котласа, им тут работы и с новой властью хватит. 

24 май 11:46 | : Экономика / Скандалы

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