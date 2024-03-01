Глава Северодвинска поручил бережно относиться к кварталу 39

Рассказывает Игорь Арсентьев (у которого сегодня день рождения, с чем его редакция от души поздравляет):

- На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Северодвинска были озвучены результаты комплексного обследования технического состояния строительных конструкций восьми многоквартирных домов в квартале № 39.



Напомню, по итогам рассмотрения обращений жителей, обеспокоенных состоянием своих «сталинок» в связи с потенциальным возведением рядом новостройки, в данном квартале в октябре прошлого года был введен режим повышенной готовности.



Подрядчик провел локальное вскрытие фундаментов с отбором проб и лабораторным исследованием грунта, выполнил динамическое зондирование грунта, изучил прочностные характеристики несущих конструкций. Также было спрогнозировано влияние на дома будущего строительства и работы большегрузной техники.



Обследование показало, что большинство домов требуют усиления строительных конструкций и грунтов основания до начала строительства. При этом не важно какой способ обустройства свайного поля будет использован – забивка или вибровдавливание.



На основании экспертного заключения в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций рекомендовано приостановить действие разрешения на строительство, выданного ООО «Стройтехцентр», запретить его продление, а также запретить въезд транспорта массой выше 5 тонн, за исключением коммунальной техники и экстренных служб.



Комитет ЖКХ, транспорта и связи должен разработать план мероприятий по недопущению на территории данного квартала чрезвычайных ситуаций.