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Пожилые жители Поморья голосуют по велению мудрости и опыта

Жители Поморья всегда славились отзывчивостью, активностью и добротой. А с возрастом к этим качествам прибавляется ещё и большая ответственность за всё, что происходит в жизни родного края. Вот и сегодня мы видим, насколько собранно и серьёзно идут на избирательные участки, а также принимают у себя на дому сотрудников УИК наши уважаемые пенсионеры. И ведь вопрос у них даже не возник: «А надо ли это делать – голосовать?» Ответ один: «Надо».

Сегодня отдали свои голоса за наше с вами будущее две северянки, за плечами у каждой по веку жизни – 100-летние жительницы Поморья – Елизавета Васильевна Юн из посёлка Луковецкий и Зинаида Яковлевна Романова из деревни Прилук. Это ли не пример!

Оценили пожилые северяне письма от губернатора Поморья Александра Цыбульского, где глава региона приглашает всех принять участие в самом главном политическом событии, от которого зависит судьба нашей Родины на ближайшие годы. Многие собирались в целые группы, дружно объединялись подъездами и, по-соседски сговорившись и выбрав удобный день, пришли на избирательные участки.

- Сама не раз видела, как приходят пожилые люди проголосовать на выборах Президента. Старшее поколение привыкло быть ответственным. На производстве, в быту, в принятии решений - везде. И главное - быть в ответе за свою страну. Они защищали нашу Родину во время Великой Отечественной, пережили трудные послевоенные годы, поднимая страну из руин, вынесли тяготы перестройки: не выплачивали пенсии, зарплаты, пособия. Когда в России стало всё налаживаться, пожилые люди стремились к стабильности, чтобы сохранить уверенность в завтрашнем дне. Считаю, что сегодня все поколения должны сплотиться, чтобы в нашей стране и дальше было всё хорошо, - сказала Валентина Попова, председатель общественного Совета Северного округа, член Архангельского местного политсовета «Единой России».


17 март 18:47 | : Политика

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