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Алексей Белый поздравил работников культуры Поморья с профессиональным праздником

Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый : 

 - Профессиональный праздник сегодня отмечают представители культуры Поморья , вы внесли большой вклад в укрепление культурного потенциала не только Поморья, но и всей России, популяризировали наше Северное творчество. 

Наша Родина всегда славилась своими культурными традициями, которые и сегодня являются важнейшей частью эстетического воспитания молодежи и украшают жизнь общества. Страницы нашей северной истории наполнены именами великих людей. Во многих сферах, будь то киноискусство, литература, музыка, театр, живопись наши сограждане всегда были и есть в первых рядах благодаря уникальному таланту, самобытности, творческой харизме и своему собственному тонкому вкусу и чувству прекрасного.

Работники культуры уделяют особое внимание духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Наши работники культуры поддерживают творческие коллективы и сами активно принимают участие в культурной жизни общества. 

 Жители Поморья с большим удовольствием посещают культурные мероприятия. 

 Именно работники культуры помогают сохранить наследие Поморья, учат людей ценить прекрасное и всегда верить в добро! Пусть вам во всем сопутствует удача, а рядом всегда будут самые близкие и верные друзья!

25 март 11:59 | : Будни

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