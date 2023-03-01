Алексей Белый поздравил работников культуры Поморья с профессиональным праздником

Руководитель проекта "Безопасный интернет" Алексей Белый :

- Профессиональный праздник сегодня отмечают представители культуры Поморья , вы внесли большой вклад в укрепление культурного потенциала не только Поморья, но и всей России, популяризировали наше Северное творчество.

Наша Родина всегда славилась своими культурными традициями, которые и сегодня являются важнейшей частью эстетического воспитания молодежи и украшают жизнь общества. Страницы нашей северной истории наполнены именами великих людей. Во многих сферах, будь то киноискусство, литература, музыка, театр, живопись наши сограждане всегда были и есть в первых рядах благодаря уникальному таланту, самобытности, творческой харизме и своему собственному тонкому вкусу и чувству прекрасного.



Работники культуры уделяют особое внимание духовно-нравственному воспитанию нашей молодежи. Наши работники культуры поддерживают творческие коллективы и сами активно принимают участие в культурной жизни общества.

Жители Поморья с большим удовольствием посещают культурные мероприятия.

Именно работники культуры помогают сохранить наследие Поморья, учат людей ценить прекрасное и всегда верить в добро! Пусть вам во всем сопутствует удача, а рядом всегда будут самые близкие и верные друзья!