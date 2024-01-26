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Дмитрий Морев раскрыл тайны антропологического феномена Архангельска

В столице Поморья работает команда «КБ Стрелка». Задача консалтинговой компании – разработать мастер-план для Архангельской агломерации. Он необходим для получения дополнительных федеральных средств. Накануне на вопросы специалиста в области городской антропологии Дарьи Радченко ответил глава города Дмитрий Морев.

 В мастер-плане агломерации будут определены экономические драйверы, перспективы развития территории, подходы к созданию комфортной среды проживания.

 В ходе часового интервью глава Архангельска рассказал о существующем положении дел в городе: от потребностей в социальных объектах до перспектив островных территорий и ставки на открытие кампуса «Арктическая звезда». Большой комплекс вопросов касался экономики, градостроительства и благоустройства.

 - Для нас важно, чтобы в мастер-плане для Архангельской агломерации было уделено внимание сфере коммунального хозяйства. Требуются серьезные вложения в обновление систем водо- и теплоснабжения, чтобы сделать жизнь на Севере стабильной и комфортной. Мы готовы предоставить экспертам всю необходимую информацию, - отметил в ходе беседы Дмитрий Морев.

 В настоящее время «КБ «Стрелка» проводит подобные интервью с руководителями ведомств, а на втором этапе организует опрос представителей различных социальных областей.

 

21 февраль 13:25 | : Политика

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