Дмитрий Морев раскрыл тайны антропологического феномена Архангельска

В столице Поморья работает команда «КБ Стрелка». Задача консалтинговой компании – разработать мастер-план для Архангельской агломерации. Он необходим для получения дополнительных федеральных средств. Накануне на вопросы специалиста в области городской антропологии Дарьи Радченко ответил глава города Дмитрий Морев.

В мастер-плане агломерации будут определены экономические драйверы, перспективы развития территории, подходы к созданию комфортной среды проживания.

В ходе часового интервью глава Архангельска рассказал о существующем положении дел в городе: от потребностей в социальных объектах до перспектив островных территорий и ставки на открытие кампуса «Арктическая звезда». Большой комплекс вопросов касался экономики, градостроительства и благоустройства.

- Для нас важно, чтобы в мастер-плане для Архангельской агломерации было уделено внимание сфере коммунального хозяйства. Требуются серьезные вложения в обновление систем водо- и теплоснабжения, чтобы сделать жизнь на Севере стабильной и комфортной. Мы готовы предоставить экспертам всю необходимую информацию, - отметил в ходе беседы Дмитрий Морев.

В настоящее время «КБ «Стрелка» проводит подобные интервью с руководителями ведомств, а на втором этапе организует опрос представителей различных социальных областей.