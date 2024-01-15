В Северодвинске завершилось первенство Архангельской области по самбо

Более 200 юных спортсменов боролись за право стать лучшими и представить Поморье на первенстве Северо-Западного федерального округа.

В соревнованиях в городе корабелов сошлись 10 команд из Архангельска, Котласа, Коряжмы, Северодвинска, Мирного, Вельского района, а также Нандомского, Онежского, Вилегодского и Устьянского округов. Юноши и девушки возрастной категории 12-14 и 14-16 лет подтвердили свои личные результаты, приведя команды к победе или уступив её более сильным соперникам.

Итак, первое место по праву завоевал Вельский район, 🥈второе досталось Нандомскому округу и, наконец, 🥉третье место у Северодвинска – весомый вклад в общекомандный результат внесли личные победы девушек города корабелов.

- Сильные спортсмены рождаются в конкуренции. И сегодня мы можем наблюдать возрастающий интерес к самбо со стороны школьников. Количество участников соревнований возросло. Если ранее наши областные первенства собирали до сотни спортсменов, сейчас цифра уже перешагнула за 200. Конечно, если сравнивать самбо с хоккеем или с футболом, мы отстаём, но с появлением партийного проекта «Zа самбо» и «Самбо – в школу!» спортивное сообщество отметило возрастание интереса к этому виду спорта. Благодаря правительству региона и партии «Единая Россия» самбо начало набирать обороты в Поморье. Область у нас большая и протяжённая – города, где расположены центры самбо, находятся на достаточном удалении друг от друга – Северодвинск, Котлас, Архангельск. Это выступает неким ограничивающим фактором. Однако дело не только в расстояниях – нам не хватает тренеров. У школьников интерес к самбо большой, а тренировать их некому. Отсюда и массовость соревнований по самбо оставляет желать лучшего. Но успехи есть, безусловно. И наши подопечные способны конкурировать на первенствах Северо-Запада за лучший результат, - сказал председатель Северодвинской федерации самбо Владимир Саруханов.

Отметим, победители областных соревнований в Северодвинске представят Поморье на первенстве Северо-Западного федерального округа в Вологде с 5 по 7 апреля.

Пожелаем нашим северянам достойных результатов!

Напомним, около года назад «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Проект «Самбо – в школу!» - один из крупнейших проектов Партии, ориентированный на продвижение в российских школах самбо, как основы здоровья и безопасности, национального единства, успешности и конкурентоспособности школьников.

Привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физкультурой и спортом – важный пункт народной программы «Единой России».



