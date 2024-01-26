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Северодвинск на четыре дня стал центром самбо

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звёздочка» собралось 200 участников из городов и районов Поморья. Юноши и девушки возрастной категории 12-14 лет и 14-16 лет, имеющие не ниже 2-го юношеского спортивного разряда, с 16 по 19 февраля покажут свой личный результат в борьбе за первое место в состязаниях. Победители и призёры областных соревнований представят наш северный край на первенстве в Северо-Западном федеральном округе. 

- Самбо с каждым годом набирает всеобщую популярность.  В условиях санкционной политики это единственный вид спорта с участием российских спортсменов в чемпионатах мира и Европы. Самбо – наша национальная идея. Сегодня школы активно подхватили инициативу «Единой России» по обучению детей самбо. Мальчикам и девочкам нравится им заниматься. Это практично для физического и всестороннего развития учащихся. Школьники ждут учителей и особенно оборудование для тренировок, - сказал региональный координатор проекта «Zа самбо» Павел Голубев, сторонник «Единой России».

В рамках спортивных мероприятий сегодня вручили сертификаты учителям физкультуры на подтверждение их профессиональных компетенций для обучения школьников этому виду спорта. Документы получили учителя города корабелов – Евгений Смирнов 23-я школа, Виктор Головин – 31-я Ягринская гимназия, Дарья Козенкова – 16-я школа. В церемонии вручения приняла участие   исполнительный секретарь Северодвинского местного отделения «Единой России» Юлия Гольдфайн.

- Как педагогу с многолетним стажем мне радостно, что в Поморье этот Всероссийский проект «Самбо – в школу!» начал осуществляться. В нём участвуют все субъекты нашей страны. Впечатления от соревнований грандиозные! Моральные и волевые качества, которые воспитывает самбо в наших школьниках, безусловно, очень важны. Мне было приятно увидеть знакомые детские лица на сегодняшнем первенстве. Активность и массовость, вовлечённость и принятие – всё это я наблюдала сегодня, - прокомментировала учитель «Гуманитарной гимназии № 8» Юлия Гольдфайн.

Напомним, около года назад «Единая Россия» и Минпросвещения договорились о включении занятий по самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры. Проект «Самбо – в школу!» - один из крупнейших образовательно-спортивных проектов Партии, ориентированный на продвижение в российских школах самбо, как основы здоровья и безопасности, национального единства, успешности и конкурентоспособности школьников.

Привлечение детей и взрослых к регулярным занятиям физкультурой и спортом – важный пункт народной программы «Единой России».


18 февраль 08:17 | : Политика

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