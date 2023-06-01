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На острове Ягры прошел «Кубок Северодвинска по пляжному самбо».

Соревнования проходят в рамках партийного проекта «Единой России» «ZA самбо».

25 спортсменов из Северодвинска и Архангельска в шести весовых категориях и двух возрастных боролись за кубок. Вокруг собралось множество зрителей, ведь самбо на пляже для северных широт - экзотика. Впервые пляжные соревнования в Поморье прошли год назад тоже в Северодвинске. Из-за превратностей погоды и ковидных ограничений организаторы долгое время отказывались от этой идеи. В этот раз с погодой повезло. Помимо сложностей с погодными условиями самим участникам соревноваться в песке гораздо труднее, чем в зале. Поэтому пляжное самбо облегчено – победитель определяется первым броском, а болевые захваты запрещены. 

«Есть разные виды самбо: спортивное, боевое, пляжное. И последнее - самое молодое из направлений. Тактика и техника здесь отличаются от традиционного самбо. Пляжное самбо динамичнее, бои более зрелищные, борьба короткая, захватывающая. По песку долго ходить тяжело, не то, что бороться. Но это тренирует у ребят физическую выносливость, позволяет выйти за рамки привычного, исследовать себя и взглянуть на этот вид спорта по-новому», - рассказал председатель северодвинской федерации самбо Владимир Саруханов.

В Северодвинске сложилась одна из активных школ самбо. Здесь в 2010 году одной из первых появилась федерация самбо. Регулярно проходят кубки, первенства и чемпионаты. В год федерация проводит 5-6 соревнований. Всего в городе корабелов занимаются около 250 самбистов. Подготовкой спортсменов занимается спортивная школа № 2. Также работает три клуба по самбо. Потенциал развития самообороны без оружия высоко оценивает координатор партийного проекта «ZA самбо» в Архангельской области Павел Голубев. Сам Павел Иванович «душой болеет» за самбо, занимается им 20 лет, мастер спорта, директор спортивной школы №2. 

«В следующем году хотим провести первенство области по пляжному самбо. Это даст возможность нашим самбистам выйти на всероссийский уровень. 

Чтобы самбо пришло в каждую школу, необходимо решить вопрос с преподавателями и оснащением. Теоретическим и практическим обучением педагогов ДПО, физкультуры занимаются представители всероссийской федерации самбо. Для них будут организованы судейские семинары, мастер-классы. В рамках партпроекта на следующий год подаем смету, чтобы в бюджете на следующий год были учтены потребности школ. Надеемся, что уже с сентября 2024 года 16 учреждений области подготовим к началу занятий. 

Символично, что и Северодвинску и самбо в этом году исполняется 85 лет существования. Думаю это хороший знак, что нам вместе по пути», - заключил Павел Голубев.   

02 август 08:46 | : Политика

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