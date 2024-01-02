Сергей Красильников: "Поморью нужны хорошие врачи"

Квартиры медицинским специалистам – одна из мер поддержки народной программы «Единой России» для привлечения и закрепления врачей в Поморье.

Сегодня в регионе приобретено 54 квартиры в разных муниципальных образованиях. В 2024-м будет закуплено ещё 14. Как сообщил в социальных сетях секретарь регионального отделения Партии, губернатор области Александр Цыбульский: «Завершается ремонт пяти квартир в Мезени. Уже в феврале медики, работающие в местной центральной районной больнице, переедут в новое комфортное жильё, которое в дальнейшем смогут приватизировать. Помимо решения жилищного вопроса, продолжим работу по привлечению кадров и созданию условий для их трудоустройства».

Абсолютно необходимым и успешно реализующимся назвал этот пункт партийной народной программы единоросс Сергей Красильников. Главный врач Первой городской клинической больницы скорой медицинской помощи имени Е. Е. Волосевич (заместитель председателя комитета по социальной политике и здравоохранению регионального парламента) озвучил свою позицию по данной теме:

- Привлечение кадров в регион – одна из важных и первоочередных задач, которую мы успешно решаем. Можно купить оборудование, отремонтировать больницу, выделить финансирование на модернизацию здравоохранения, но без квалифицированных врачей и медицинского персонала мы ничего не сделаем. Обеспечение жильём медиков – своевременный шаг. Нам нужен приток коллег. В своё время, оплачивая врачам съёмное жильё из областного бюджета, мы уже получили большие плюсы – к нам в клинику приехали специалисты из Санкт-Петербурга. А приобретая квартиры, мы существенно уменьшим кадровый голод на местах. Поморью нужны хорошие врачи».

Напомним, в 2021 году «Единая Россия» в своей предвыборной (народной) программе называла одним из основных пунктов «Особое внимание — сельской медицине». Документ гласит: «Необходимо реализовать комплекс мер по привлечению медицинских специалистов в сельские территории за счёт программ целевого обучения, развития системы стимулов на уровне регионов и муниципалитетов, повышения уровня обеспеченности жильем и транспортом, а также с помощью других мер. Продолжить реализацию программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и распространить принятые пакеты социальных гарантий на средний медицинский персонал».