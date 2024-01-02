В АрхГорДуме обсудили возможности роста доходов в бюджет города

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики. Главный вопрос в повестке заседания – перспективы роста доходов бюджета в ближайшие годы.

Как отметил заместитель главы Архангельска по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников, по предварительным итогам за прошедший год, планы по доходам городского бюджета перевыполнены на 14%, что является очень хорошим показателем.

«В прошлом году нам удалось преодолеть цифру в семь миллиардов рублей собственных доходов. Этому способствовала реализация программы комплексного развития территории и реализация муниципального имущества.

Что немаловажно – благодаря росту бюджета, нам удалось погасить часть государственного долга на сумму порядка 54 миллионов рублей. Впереди нас ждёт большая работа и в текущем году», - подчеркнул Даниил Шапошников.

Согласно утвержденной Стратегии социально-экономического развития Архангельска на период до 2035 года, доходы городского бюджета должны увеличиться до 28,9 миллиардов рублей, среди которых налоговые и неналоговые доходы в размере 14 миллиардов.

Говоря о планах на ближайшие годы, директор департамента экономики администрации Архангельска Сергей Засолоцкий особо отметил, что росту экономического потенциала столицы Поморья будет способствовать реализация крупных инвестиционных проектов.

Среди них – строительство кампуса мирового уровня «Арктическая звезда», создание транспортно-логистического хаба, создание территории опережающего развития «Столица севера» и реализация жилищных инвестиционных проектов.

Общая жилая площадь, предусмотренная к строительству по инвестиционным проектам, составляет 243,4 тыс. кв. м. Из них порядка 16,9 тыс. кв. м. будут переданы в государственную собственность для обеспечения жильём отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Кроме того, для реализации семи проектов по строительству жилья совокупный объём инвестиций составит 19,1 миллиардов рублей. Из них около 100 миллионов поступят в городской бюджет в качестве налогов.

Другой крупный проект, который скажет непосредственное влияние на развитие экономики города – строительство кампуса мирового уровня «Арктическая звезда». Уже найден инвестор, проведены все предпроектные работы, и сейчас формируется сам проект. На его территории будут размещены студенческие общежития, гостиница, ФОК с бассейном и общественно-деловая зона.

Депутат Архангельской городской Думы Кристина Саблина поинтересовалась, под какие цели дополнительно будут использоваться помещения кампуса и какие предприниматели там будут представлены.

«В рамках предпроектных решений проводились встречи и формировали перечень организаций, которые на территории кампуса будут оказывать свои услуги и продавать товары. Но это только первичный список, и скорее всего, там останутся вакантные площади. Это всё начнёт активно заполняться, когда появится проектная документация с пониманием того, как это всё будет выглядеть», - пояснил Сергей Засолоцкий

Народная избранница также уточнила насчёт строительства новых зданий общежитий и реальной потребности в них.

«В кампусе будут построены общежития для студентов обоих наших ВУЗов Архангельска. Они сегодня очень нуждаются в дополнительных местах для иностранных студентов.

Потому что университеты обладают всем необходимыми мощностями для увеличения количества групп и принятия новых студентов, но испытывают острую нехватку мест в общежитиях. Одно из ключевых условий принятия студента из другой страны – предоставление ему места в общежитии. Строительство кампуса полностью удовлетворит эту потребность», - подчеркнул Даниил Шапошников.

Вопрос реализации проекта строительства глубоководного порта поднял председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов. Он поинтересовался наличием подтверждающих фактов предстоящего строительства одного из ключевых инвестиционных проектов.

«Во всех стратегиях прописано, что Архангельск – опорный пункт развития российской Арктики. Решение по строительству принято, и оно очень перспективное. Весь мир видит, какая напряженная обстановка в Красном море, поэтому Северный морской путь выступает отличной альтернативной для перевозки грузов.

В настоящее время принят план и проводится большая, но незаметная работа по формированию необходимой документации для получения федеральных средств и привлечению инвесторов. Кроме того, администрация города проводит необходимые работы по подготовке дорожной инфраструктуры – строительству и ремонт дорог и мостов», - подчеркнул Даниил Шапошников.

Также, в ходе комиссии отдельно отметили проект создания территории опережающего развития «Столица Севера» в Архангельске. Это позволит привлечь более 28 млрд рублей инвестиций, а также создаст не менее 556 рабочих мест. Ориентировочная дата введения в эксплуатацию – 2026 год.

В ходе дискуссии участники заседания отметили и повышение экономического потенциала Архангельска за счёт деятельности на территории города резидентов Арктической зоны Российской Федерации. Всего резидентами планируется реализация 147 проектов с общим объёмом инвестиций более 100 млрд. рублей, и создание более 4600 рабочих мест. Ожидаемый объём налоговых поступлений – 67,3 млрд. рублей.

«В основном проекты резидентов связаны с строительством и ремонтом морских судов, транспортировкой грузов, строительством новых производств, гостиниц, жилых комплексов, объектов общественного питания, спортивных и иных социальных объектов, развитие сферы услуг», - подчеркнул Сергей Засолоцкий.

Председатель постоянной комиссии по вопросам экономики и инвестиционной политики Александр Гурьев поинтересовался относительно проекта строительства метанолового завода. По его словам, этот проект обсуждался несколько лет назад, но теперь его судьба неопределенна.

«В числе резидентов Арктической зоны его нет. Были бурные обсуждения этого проекта в 2019 году. Помимо строительства завода, необходимо было решить вопросы с подведением газопровода. Но на рабочей группе инвесторы не смогли подтвердить свою состоятельность в части реализации этого проекта. И он фактически был отклонён. Больше этот вопрос не поднимался», - рассказал Даниил Шапошников.

Заместитель председателя Архангельской городской Думы Владимир Хотеновский поднял тему реализации муниципального имущества.

«У нас есть муниципальное имущество, которое приносит доход в виде арендных платежей. Но каждый год предприниматели, используя своё право это имущество выкупают. В моменте мы получаем высокую прибыль, но на перспективу теряем ежемесячную прибыль. Насколько будут значимы выпадающие доходы на перспективу 5-10 лет?», - поинтересовался Владимир Хотеновский.

По словам Даниила Шапошникова, на текущий день суммарная стоимость такого имущества составляет более 20 млрд рублей, качество управления имуществом повышается ежегодно.

«В 2023 году мы получили в городской бюджет порядка 476 млн. рублей за счёт арендных платежей, но уже на 2024 год у нас запланирована эта статья в размере 379 млн. рублей. Количество муниципального имущества снижается не только из-за выкупа его арендаторами, но и за счёт действия программ поддержки предпринимателей и населения. Например, предоставление земли по программе «Арктический гектар». На ближайшие пять лет будут стабильные поступления, но в перспективе десяти лет могут сократиться», - рассказала директор департамента муниципального имущества администрации Архангельска Мария Белова.

Вторым вопросом повестки заседания стали выборы заместителей председателя комиссии. Единогласно ими были избраны депутаты Кристина Саблина и Александр Назаренко.

Подводя итоги заседания комиссии, Александр Гурьев отметил, что вопрос повышения собственных доходов города является одним из наиболее важных.

«Когда муниципалитет развивает собственные неналоговые источники дохода в балансе с поддержкой местных субъектов малого и среднего предпринимательства, он становится более независимым от решений региональной власти и федерального центра, более устойчивым к внешним изменениям.

За последние годы в Архангельске наблюдается рост собственных доходов, что говорит о развитии экономики города и грамотном муниципальном управлении. При этом мы видим тенденцию к снижению неналоговых поступлений в части арендных платежей за пользование недвижимым имуществом города. К сожалению, в ближайшие годы эта тенденция сохранится за счёт выкупа арендаторами этого имущества. Поэтому, перед нашей комиссией встаёт ключевая задача – содействие администрации города в анализе новых направлений для увеличения собственных доходов и эффективного использования муниципального имущества», - подчеркнул Александр Гурьев.