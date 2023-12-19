Архангельские сторонники "Единой России" вступают в партию

Заседание Архангельского местного совета сторонников прошло на базе регионального отделения «Единой России».

Прежде, чем вступить в Партию, желающие быть полезными своей малой родине, становятся сторонниками «Единой России». Пишут заявление, думают и принимают решение, всё ли сходится – реализация своих возможностей и общественная работа. Через дела и активное участие в партийных проектах к сторонникам приходит понимание, чем они могут быть полезны городу, району, селу, деревне и, в целом, нашей стране. Как вместе с «Единой Россией» достичь поставленной цели – развития сильной и красивой России.

Работают с населением первичные организации Партии. Секретари и сотрудники первичек рассказывают заинтересовавшимся в партийной работе северянам о преимуществах и возможностях, которые открываются для них при вступлении в «Единую Россию».

- Первый и прямой контакт с человеком, который проявил интерес к Партии, проходит именно в первичном отделении. Всё, что нужно знать об истории, делах, достижениях «Единой России», мы рассказываем северянам при личных встречах. В первую очередь, человек должен стремиться принести пользу Отечеству, малой родине через развитие собственного потенциала в партийных делах. Мы показываем, какие возможности открываются для сторонников, приобщая их к участию в политической жизни Поморья через множество действующих партийных проектов, акций, мероприятий. Нам важно, чтобы северяне сами проявляли желание стать причастными к делам «Единой России». Уверен, что мы вместе заинтересованы жить в сильном и постоянно развивающемся государстве, - подчеркнул секретарь первичного отделения № 58 города Архангельска Константин Малиновский.

Партия не отгораживается от людей. Есть даже отдельный проект народной программы Партии – «Моя карьера с «Единой Россией». Он создан год назад с целью предотвращения безработицы. Соискатели с его помощью получают возможность самореализации, а также находят более удачный вариант работы. В задачах партроекта также предотвращение нелегальной занятости и проведение разъяснительной работы по вопросам трудоустройства в целом. Особая миссия «Моей карьеры..» - наставничество. Когда за студентом, служащим, рабочим закрепляются знаковые и опытные люди, способные проконсультировать и, более того, рекомендовать подопечного в ту или иную организацию, на предприятие. Члены «Единой России» могут рассчитывать на её всестороннюю помощь и поддержку.

- В партии много успешных людей — это и политики, и бизнесмены, учёные, спортсмены. Мы договорились, что в тех случаях, когда человек нуждается в особой поддержке и опеке, наши представители могут брать над ним наставничество. Это могут быть тренировки для тех, кто делает карьеру в сфере спорта, контроль, как реализуется социальный контракт для тех, кто решил обратиться за ним, — отметил Андрей Исаев, депутат Государственной Думы РФ.

Уверен во взаимовыгодном сотрудничестве с партией и Александр Романовский из Архангельска, ставший на днях членом «Единой России». Он рассказал, что вступить в ряды партийцев ему посоветовал товарищ, с которым вместе учились. Друг пояснил, что с партийной поддержкой Александр сможет помогать людям намного больше и эффективней, чем в одиночку.

- Сначала я, как и все, стал сторонником «Единой России», участвовал в партийных делах, помогал, чем мог. И когда осознал, что через Партию у меня есть реальная возможность содействовать улучшению жизни северян, стал членом «Единой России». Я патриот нашей страны, люблю Архангельск. Мне небезразлична судьба региона. Знаю, что, вступив в Партию, передо мной открывается больше возможностей помогать людям в наше непростое время. А молодая энергия России всегда нужна! – сказал северянин.

Отметим, после заседания Архангельского местного совета сторонников в «Единую Россию» приняли восемь человек. Мероприятия проходят ежемесячно.



