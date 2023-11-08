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Дмитрий Морев рассказал, почему в Архангельске пустеют детские дома

Глава города Дмитрий Морев сообщил, что в рамках подготовки к Году семьи в администрации проанализировали ситуацию с семейным устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день 83% таких детей уже находятся в замещающих семьях и лишь 17% - в центрах содействия семейному устройству.

 - За этими сухими цифрами – жизнь и судьба маленьких архангелогородцев и большая работа специалистов управления по вопросам семьи, опеки и попечительства администрации Архангельска. Именно они занимаются подбором замещающих семей. В приоритете – устройство в семьи родственников. Не всегда они проживают в Архангельске, поэтому ведется поиск родных в районах области и в других регионах. При этом во главу угла всегда ставятся интересы ребенка и особое внимание уделяется грамотному подбору кандидатов на опекунство или усыновление, - поделился подробностями Дмитрий Морев.

 На 1 января на учете в органе опеки и попечительства стоит 105 кандидатов в замещающие родители.

 Всего на сегодняшний день в Архангельске зарегистрировано чуть более 650 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них лишь 112 проживают в социальных учреждениях: детские дома с каждым годом пустеют, и это радует. Меры государственной поддержки – от материнского капитала до увеличения пособий и предоставления жилья сиротам – оказались действенными. Остается проблемой устройство в семьи подростков, и в этом направлении нам еще предстоит работать.

Глава города поблагодарил архангелогородцев, которые воспитывают приемных детей, дают им возможность жить в кругу любящей семьи.

03 январь 16:39 | : Политика

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