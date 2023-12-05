Александр Чечулин не уступил место даме и возглавил Новодвинск

В финальном туре уже экс-глава Пинежского округа одолел главу Ломоносовского округа Архангельска Веру Пономарёву, которую, к слову, многие воспринимали как чисто технического кандидата.

Зато в ходе предварительной борьбы за место градоначальника выбыли два новодвинца (один в добровольном порядке. Как раз тот случай, когда такие выборные процедуры можно считать чистой формальностью.

Стоит отметить, что в Пинежье Чечулин оставил после себя хорошее впечатление. В Новодвинске это будет сделать сложнее по объективным причинам – в городе бумажников настроениями в обществе до сих пор правит АЦБК.