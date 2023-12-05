Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Чечулин не уступил место даме и возглавил Новодвинск

В финальном туре уже экс-глава Пинежского округа одолел главу Ломоносовского округа Архангельска Веру Пономарёву, которую, к слову, многие воспринимали как чисто технического кандидата.

Зато в ходе предварительной борьбы за место градоначальника выбыли два новодвинца (один в добровольном порядке. Как раз тот случай, когда такие выборные процедуры можно считать чистой формальностью.

Стоит отметить, что в Пинежье Чечулин оставил после себя хорошее впечатление. В Новодвинске это будет сделать сложнее по объективным причинам – в городе бумажников настроениями в обществе до сих пор правит АЦБК.

27 декабрь 12:21 | : Политика

Главные новости


И елки, и желание. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Выборы. Санкции. Налог на яйца. И другие вести из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (281)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20