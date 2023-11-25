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Северодвинский священник рассказал об утопии социализма

    Беседу на тему «Утопия социализма. Концептуальная ошибка идеи нравственного воспитания на основе атеизма в СССР» провел протоиерей Александр Лашков в центре культуры и общественных мероприятий Северодвинска.

    «Если с детьми не говорить о Боге, то всю оставшуюся жизнь придется говорить с Богом о детях. С этими словами, приписываемыми известному педагогу Константину Ушинскому, согласятся многие родители, чьи надежды на детей не оправдались», — рассуждает о проблеме протоиерей Александр Лашков.

    Далее приводим текст отца Александра.

    Возможно ли воспитать человека полноценной личностью вне религиозных идей, на основе атеизма? Примеры статистики алкоголизации советского общества и преступности на почве бытового пьянства в СССР свидетельствуют о том, что истины, которые воспитывались в советской школе, пионерских лагерях оказались непрочными. Многое из лучших советов пошло крахом. Почему? Причина в том, что человек, не воспитанный в богопочитании, не будет уважать и своих воспитателей, включая родителей; и те правила, которые пытаются в нем воспитать. Крахом закончилась история советского государства. Причина разрушения страны, по мнению священнослужителя в том, что в советском обществе всё меньше оставалось людей с совестью. А совесть и уровень духовного самосознания личности взаимосвязаны.

    Большинство слушателей вспоминало о советской жизни с ностальгией. По сравнению с настоящим общество в 60-80-х кажется гораздо более нравственным. Таким ли безоблачным было наше замечательное советское прошлое? Много ли мы знаем о нем?

    Отец Александр коснулся только одной нравственной проблемы — пьянства. О том, как обстояли дела в СССР с моралью, священник рассказывал, опираясь на роман-исследование «В долине тени смертной», 2002. Автор произведения Анатолий Приставкин (1931-2008) в 1992-2001 гг. работал председателем Комиссии по помилованию при президенте РФ. Решая вопрос об отклонении приговора к смертной казни в тех или иных случаях, участники комиссии рассмотрели более 5000 дел. В своем романе-дневнике автор пишет: «К пьянке безоглядной, бесшабашной, массовой, практически всенародной мы, наверное, будем возвращаться еще не раз, поскольку это та почва, на которой произрастает большинство преступлений».

    Вот и статистика подтверждает, что 60% убитых и 80% убийц в момент преступления были под градусами. Там же есть еще более впечатляющая цифра: за два года потери от пьяных преступлений в нашей стране составили 400 тысяч человек.

    Невозможно передать отчаяние, которое охватывает при чтении нескольких сотен дел подряд. Практически каждое из них начинается со слов: «пили двое… трое… четверо… пятеро…» и т. д., а заканчивается обычной дракой и убийством.

    Разве проблема пьянства не связана с душевной опустошенностью? А последнее — это прямое следствие уничтожения Церкви в Советском Союзе и методичной пропаганды идеи атеизма.

    Подводя итоги встречи, северодвинский священник пожелал слушателям быть деятельными участниками церковной жизни, духовного образования и воспитания.

    Ближайшую беседу протоиерей Александр Лашков планирует посвятить истории Соловков начала ХХ в. В беседе прозвучат эпизоды из книги Бориса Ширяева (1889-1959) «Неугасимая лампада». 

(по материалам Архангельской епархии)

14 декабрь 09:17 | : Политика / Верую

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