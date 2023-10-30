Владимир Цвиль: День Конституции - это символ торжества закона и правовых гарантий

12 декабря 2023 года Конституции России исполнятся 30 лет. Эта юбилейная дата повод для разговора о конституционной теории и практике. На наши вопросы ответил кандидат юридических наук, адвокат Адвокатской палаты Архангельской области Владимир Цвиль.

- Владимир Сергеевич, в День Конституции принято задаваться вопросом, о том насколько граждане знакомы с текстом Основного Закона. Как Вы считаете, как этот фактор влияет на правовую культуру общества и профессионального юридического сообщества?

- Важно понимать, что в отличие от законодательных актов, конституционный текст имеет большую смысловую плотность. Внешне сжатый до определенного предела этот текст предполагает наличие внутреннего информационного объема. Содержание многих конституционных положений гораздо шире внешней формы их выражения. Каждое слово конституционного текста обладает глубокой нормативной сущностью, в которой можно рассмотреть регулирующее значение и найти конституционно обоснованное решение. Конституция — это не только ее буквальный текст, но и ее невидимый на первый взгляд смысл, раскрываемый в рамках соответствующих концепций, в том числе в форме судебно-конституционной доктрины, а также содержащийся в источниках не только юридического порядка: историческом опыте, культурном наследии, национальной специфике, мировоззренческих установках, нормах морали, нравственности и иных компонентах социальной действительности.

Иными словами, условия интерпретации текста не менее важные, чем сам текст. Поэтому качество конституционной культуры зависит не только от текста, но и от его доктринальных основ, а также, в немалой степени, от социально-политических факторов.

- Нашей Конституции 30 лет, за это время в нее были внесены достаточно обширные изменения. Как Вы полагаете, потенциал Конституции не исчерпан?

- Такие качества конституционных норм, как универсальность, ёмкость, краткость, абстрактность, открывают потенциал для вариантов их политико-правового развития. В этом теоретическом смысле потенциал Конституции достаточен.

В мировой и отечественной практике конституционного правосудия сложилась доктрина «живой Конституции», предполагающая эволюционное толкование конституционных положений, которые в силу своей лаконичности имеют достаточный потенциал, раскрывающийся синхронно культурно-историческим этапам развития общества, государства и права, а также другим объективным факторам. Этот путь является ординарным и гармоничным развитием Основного Закона без изменения текста.

Образно говоря, Конституция — это узкая дверь в просторную библиотеку мудрости. При должной охране Конституции (гарантировании ее соблюдения, верховенства, стабильности) и правильно подобранных «ключах» (методологии законотворческого и судебного познания) открываются всё новые и новые пространства конституционной реальности.

- Знаю, что, начиная с 2010 года у Вас имеется систематическая «положительная» практика обращений в Конституционный Суд, в том числе - не одно важное решение за последний год. Расскажите об этом.

- Обращение в Конституционный Суд следует тогда, когда права заявителя нарушаются нормативными положениями. Иными словами, в Конституционном Суде мы спорим не с противоположной стороной, а с самим законом, после того как иные суды применят его в конкретном деле. Поэтому позиция выстраивается не с опорой на закон, а на те общеправовые идеи, которые в сжатом виде закреплены в Конституции. При этом обоснование правовой позиции представляет собой попытку эволюционного толкования. Желаемым для заявителя результатом конституционной жалобы является дисквалификация оспариваемой части нормы или ее смысла. В этом случае положительный эффект распространяется не только на заявителя, но и на всех других субъектов, подпадающих под действие соответствующего правового регулирования.

За последний год удалось добиться трех таких постановлений Конституционного Суда РФ в социально важных вопросах. В Постановлении от 21 декабря 2022 г. № 56-П была признана неконституционной норма законодательства о материнском капитале, запрещающая направлять эту меру поддержки на реконструкцию иных жилых помещений, кроме объектов индивидуального жилищного строительства (жилых домов). Таким образом, сейчас спектр направленности материнского капитала значительно расширился. В Постановлении от 2 марта 2023 г. № 7-П Конституционный Суд исключил толкование положений Гражданского кодекса РФ (п. 2 ст. 17), не позволяющее защищать интересы ребенка от нарушений, возникших до его рождения. В Постановлении от 23 марта 2023 г. № 9-П удалось добиться конституционно-правового истолкования положений Жилищного кодекса РФ (ч. 3 ст. 17) в вопросе разграничения гостиничных услуг от коммерческого посуточного найма жилья.

И возвращаясь к предыдущим двум ответам, обращаю внимание, что все эти вопросы (материнский капитал, защита интересов от нарушений, возникших до рождения ребенка, коммерческий наём жилья) не решены в буквальном тексте Конституции. Текст Конституции выполняет иную задачу – концентрирует фундаментальные принципы, которые позволяют развивать конкретные идеи по мере возникновения соответствующих проблем.

- Что для Вас день Конституции?

- День Конституции — это символ, который должен напоминать обществу о роли Основного Закона. Эта роль имеет два главных направления. Первое заключается в том, что принятие Конституции означает достижение общественного договора об основных принципах взаимодействия внутри общества (добросовестность, равенство, свобода мнений, достоинство личности и т.д.). Конституция, как результат достигнутого гражданского согласия и компромисса, должна обеспечивать сбалансированное сосуществование встречных правомерных интересов. Второе направление состоит во взаимоотношениях общества и учреждаемой им власти (демократия, правовое государство, верховенство права, форма правления). Конституция должна гарантировать реальное политическое влияние общества на власть.

При формировании определенной культуры (независимых наблюдательно-отчетных механизмов и просветительских мероприятий) День Конституции мог бы являться дополнительной гарантией соблюдения общественного договора, закрепленного в Основном Законе.

Хотелось, чтобы День Конституции, как символ учреждения и незыблемости конституционных гарантий, был ожидаемой, функционально-просветительской и максимально значимой общественно-политической датой. В этом смысле, на мой взгляд, динамика оставляет желать лучшего. Так, Указом Президента РФ от 19 сентября 1994 г. – дата 12 декабря была объявлена государственным праздником – Днем Конституции Российской Федерации.

С 1994 по 2004 годы День Конституции являлся нерабочим праздничным днем, а с 2005 года был исключен из специального перечня, предусмотренного статьей 112 Трудового кодекса РФ. Сегодня День Конституции является памятной датой России: соответствующие изменения были внесены в 2005 году в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

(картинка с https://zabkray.er.ru)

Беседу вела Елена Ломова