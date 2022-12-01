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После архангельского прецедента Конституционный Суд «разблокировал» материнский капитал

21 декабря Конституционный Суд РФ провозгласил важное решение относительно социальной поддержки семей, имеющих детей. Суд ответил на вопрос о том, в отношении реконструкции каких жилых помещений можно использовать материнский капитал?

Поводом для анализа ситуации с материнским капиталом стало судебное дело, пришедшее из Архангельской области.

В 2020 году многодетной семье из поселка Урдома пенсионные органы отказали в направлении средств материнского капитала на реконструкцию жилого помещения, а именно квартиры в двухквартирном жилом доме, которая по своим фактическим признакам представляла собой жилой дом блокированной застройки.

Отказ был мотивирован тем, что за счет материнского капитала можно реконструировать только индивидуальный жилой дом.

В 2021 году Коряжемский городской суд подтвердил законность отказа. Далее дело без изменений прошло через апелляционную инстанцию Архангельского областного суда, затем - через Третий кассационный суд в Санкт-Петербурге, в итоге Верховный Суд также поддержал позицию нижестоящих судов.

Проблема в том, что законодательство о материнском капитале (пункт 2 части 1 статьи 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») разрешает использовать соответствующие средства только в отношении реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. Поэтому выводы судов были основаны на буквальном соблюдении буквы закона.

Однако, на этом дело не закончилось.

В апреле 2022 года занимающийся этим делом адвокат инициировал обращение в Конституционный Суд, где оспаривались уже не решения пенсионного фонда и судов, а сами положения закона, на которых были основаны все состоявшиеся судебные акты. Тем самым был поднят вопрос о том, насколько само законодательное регулирование соответствует Основному Закону – Конституции РФ.

17 ноября 2022 года прошло заседание Конституционного Суда, на котором помимо доводов заявителя, были изучены позиции стороны законодателя (Государственной Думы, Совета Федерации и Президента РФ), а также Правительства РФ, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерство труда и социальной защиты, Пенсионного фонда.

Позиция законодателя и профильных ведомств сводилась, с одной стороны, к признанию проблемы и необходимости предпринимать меры для ее системного решения, а с другой – к тому, что нет оснований для признания неконституционными оспариваемых заявителем норм законодательства о материнском капитале.

В свою очередь, представитель заявителя адвокат Владимир Цвиль настаивал на неконституционности нормы и исходил из того, что основным мотивом разрешения таких проблем должен быть реальный и практически ориентированный взгляд на ситуацию. По мнению адвоката, при выявлении в конкретном деле несоответствия буквы и духа законодательства о материнском капитале суды могут искать право не только в «концептуальном мире юридических понятий», но и в проблемах и потребностях реальной действительности, то есть непосредственно руководствуясь идеей служения права интересам человека. Адвокат призвал учитывать не только формально-юридическое измерение нормы, но и ту объективную реальность (ситуацию с жилищным фондом), в которой норма права существует.

Для анализа ситуации Конституционному Суду потребовалось время и 21 декабря было вынесено Постановление № 56, в котором признано, что оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ, в связи с чем законодатель должен внести необходимые изменения. Высокий Суд указал, что реальные практические интересы, связанные с жилищными потребностями семей, должны учитываться законодателем. При этом Суд не ограничился анализом ситуации только в отношении одного вида жилых помещений (домов блокированной застройки), а рассмотрел ситуацию шире, указав, что материнский капитал может быть направлен на реконструкцию и иных объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного проживания.

В своем комментарии представитель заявителя адвокат Владимир Цвиль отметил, что это важное решение с точки зрения конституционного вектора преодоления ситуаций, в которых буква закона не согласуется с целями правового регулирования. «Наша задача была в том, чтобы закон был более гибким, реалистичным и практически ориентированным. Поэтому, в судебном заседании делался акцент на идее служения права интересам человека. В этой идее закодирована вся философия права, все юридическое мировоззрение. Мы добивались, чтобы эта идея реально работала, в том числе в конкретной ситуации. Полагаем, что Конституционный Суд воспринял нашу правовую позицию, обоснование постановления имеет человекоцентрические мотивы», - подчеркнул адвокат.

Елена Ломова

21 декабрь 14:45 | : Горячая тема / Экономика

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