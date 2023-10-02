Дмитрий Морев презентовал логотип к юбилей Архангельска

В следующем году столица Поморья отметит 440-летие со дня основания города на Северной Двине. Уже утвержден логотип праздника (см. иллюстрацию).

Глава городской администрации Дмитрий Морев:



- Делюсь графическими файлами: все желающие могут скачать их и использовать для оформления упаковки, витрин, сувенирной продукции, открыток, календарей (https://disk.yandex.ru/d/GMN9BjolvCUuJA) .



Дополнительно через департамент экономического развития и бизнес-ассоциации направим логотип руководителям предприятий и организаций города.



Оргкомитет продолжает работать над культурной программой. Если сейчас вы составляете график отпусков, планируйте остаться в городе в конце июня, чтобы принять участие в большом празднике! День города в 2024 году будем отмечать 30 июня.