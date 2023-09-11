Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В бюджете Архангельской области сделан акцент на строительстве школ

Ко второму чтению бюджета 2024-2026 годов партия «Единая Россия» проработает с Минфином увеличение финансирования по ряду направлений — на развитие села, обучение специалистов, модернизацию центров занятости.

Промежуточные итоги реализации народной программы «Единой России» и финансирование её положений в проекте бюджета на предстоящую трёхлетку обсудили на заседании программной комиссии партии, которое прошло под председательством Дмитрия Медведева, при участии секретаря Генсовета Андрея Турчака, координаторов направлений народной программы, а также министров.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, работая над проектом бюджета, партия старалась максимально учесть пожелания избирателей.

«На основании программы увеличены средства на выплату материнского капитала и субсидии при рождении детей, предусмотрена индексация пенсий, минимального размера оплаты труда, заработной платы бюджетников, повышение выплат инвалидам, обеспечение финансирования грантов молодым учёным, социально ориентированным некоммерческим организациям», — сказал Председатель партии. 

Он сообщил, что в следующем году в бюджете планируется рост расходов на социальную политику на 7,7% — до более чем 20 триллионов рублей. 

«Это соответствует целям народной программы и партийных проектов. Задача заключается в том, чтобы полностью обеспечить финансирование всех социальных обязательств, заложенных в главный партийный документ. И продолжить проекты, которые обеспечивают качество жизни людей, делают жизнь комфортной, благополучной и безопасной. Включая, конечно, новые регионы», — отметил Дмитрий Медведев.

Также он подчеркнул, что одним из важнейших приоритетов «Единой России» в бюджете является поддержка Вооруженных Сил РФ, участников СВО и их семей, обеспечение фронта всем необходимым. 

«Это высший приоритет. Ему нужно уделить особое внимание. Чтобы новый бюджет учитывал нужды всех звеньев военно-промышленного комплекса. От этого напрямую зависит наша будущая Победа», — сказал Дмитрий Медведев.

Он отметил, что и другие приоритеты «Единой России» должны найти отражение в главном финансовом документе. В частности, развитие села и финансирование соответствующей госпрограммы.

«В прошлом году на эти цели было заложено более 40 миллиардов рублей в бюджете. В нынешнем проекте уже предусмотрено чуть более 62 миллиардов. Для достижения целей народной программы партия предлагает добавить к этим средствам ещё практически 26,5 миллиардов рублей на трёхлетку. Уверен, что Министерство сельского хозяйства нас поддержит. С Минфином мы необходимые консультации провели», — сообщил Дмитрий Медведев.

Дополнительно профинансировать «Единая Россия» предлагает и программу вовлечения в оборот сельхозземель.

«Для нас сейчас это вопрос не праздный. Достаточно посмотреть, какие процессы в сфере продовольствия идут во всём мире. В прошлом году в бюджете на эти цели было предусмотрено 5 миллиардов рублей. В нынешнем проекте заложено уже около 17 миллиардов. Но и эту сумму «Единая Россия» считает не вполне достаточной. Прошу Министерство сельского хозяйства и Минфин проработать возможность увеличения финансирования ещё на 10 миллиардов рублей», — обратился к министрам Председатель партии. 

Обеспечены финансированием в проекте бюджета положения народной программы партии в сфере образования, здравоохранения, социальной политики.

Например, на горячее питание школьников в 2024 году предусмотрено 5,7 миллиардов дополнительно, на классное руководство — более миллиарда рублей. Из новых направлений финансирования отдельно выделено допфинансирование на советников директоров по воспитанию в колледжах — по 2 миллиарда ежегодно. На безопасность школ в новых регионах — 9,3 миллиарда рублей ежегодно дополнительно.

Предусмотрены средства на капремонт школ, на обеспечение их новыми автобусами.

Дополнительного финансирования, считают в «Единой России», требует программа «Профессионалитет». Это поможет выполнить поручение Президента по подготовке миллиона специалистов за пять лет. Сейчас в проекте бюджета предусмотрено по 7 миллиардов, чтобы 70 техникумов и колледжей ежегодно получали по 100 миллионов. Партия предлагает дополнительно выделить 9 миллиардов рублей на программу. Инициативу поддержал Минфин.

Ещё одно предложение партии — увеличить финансирование на модернизацию центров занятости до 10,5 миллиардов рублей. Сейчас на эти цели в 2024 году заложен 691 миллион рублей на 86 центров занятости. При этом в 2023 году модернизируется 550. 

Министр финансов подчеркнул, что в проекте бюджета нашло отражение всё, что предусматривалось в программном документе «Единой России».

«Уровень роста номинальных заработных плат бюджетников в 2024 году составляет почти 10%. Предусматривается индексация всех социальных обязательств, материнского капитала. Средний размер пенсий в следующем году составит 23244 рубля. Заложены деньги на увеличение МРОТ. Наши обязательства по жилищным пособиям в связи с рождением ребенка — это порядка 10 миллионов детей. В образовании предусматриваются ресурсы на капремонт школ. Новые места в школах — 1300 школ, как мы планировали, будет обеспечено необходимым софинансированием. С начала реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения будет построено 1700 новых ФАПов, отремонтировано 6 тысяч амбулаторий, поликлиник. Финансируется ряд других мероприятий, в том числе, программа медицинской реабилитации, предусматриваются необходимые ресурсы на онкологические заболевания и сердечно-сосудистые», — сказал Антон Силуанов.

В свою очередь, Андрей Турчак остановился на реализации положений народной программы. Он отметил, что за первое полугодие она выполнена на 53%. Всего же с начала реализации создано и модернизировано более 8,5 тысяч социальных объектов. Учтены деньги и на ремонт вузов, а также на создание кампусов.

В Архангельской области наибольший объем средств направлен на строительство школ. Продолжится строительство 5 школ, каждая из которых рассчитана на 320 мест. До 20 декабря этого года будет завершен капремонт 7 школ. Уже известно, какие проекты удастся реализовать в следующем году.

«В 2023 году за счет федеральных и областных средств в Архангельской области на год раньше удастся завершить выполнение ряда пунктов народной программы. Дополнительное финансирование позволило ускорить темпы строительства мостов и дорог, модернизации первичного звена здравоохранения и реновации муниципальных учреждений культуры. 

На следующий год Поморье уже получило субсидию на продолжение капремонта Дворца детского и юношеского творчества и реконструкцию центральной площади Профсоюзов в Архангельске, модернизацию стадиона имени В.С. Кузина в Приморском районе, ремонт здания инфекционных болезней Архангельской областной клинической больницы, на строительство поликлиники в Карпогорах, реконструкцию Вельской ЦРБ и другие объекты», - сообщил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Игорь Чесноков.

С июня программа распространяется на новые регионы. Как отметил секретарь Генсовета партии, это уже позволило восстановить 2,5 тысячи многоквартирных домов и более 150 соцобъектов.

В заключение Дмитрий Медведев подчеркнул — бюджет, действительно, формируется в крайне непростых условиях. 

«Но «Единая Россия» вне зависимости от этих условий продолжит добросовестно исполнять обещания, которые дала гражданам в своей народной программе», — заключил Дмитрий Медведев.

12 октябрь 11:40 | : Политика / Экономика

Главные новости


Кехта. По реке истории
Со свежими силами. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2023 (129)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)


Деньги


все материалы
«    Октябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20