Соловецкие депутаты самораспустились

Решение о самороспуске принято депутатами МО «Соловецкое» вчера, 21 сентября, в рамках реформы органов самоуправления.

Теперь исторические Соловки в законодательном плане просто поселение, входящее в состав Приморского округа Архангельской области, в чьем депутатском Совете наверняка будут их представители (1-2).

Напомним, постоянное население Соловецкого архипелага насчитывает немногим более 900 человек. Но это место на карте Архангельской области чаще всего посещают гости самого высокого ранга, вливается денег тоже немало.