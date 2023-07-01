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Соловецкие депутаты самораспустились

Решение о самороспуске принято депутатами МО «Соловецкое» вчера, 21 сентября, в рамках реформы органов самоуправления.

Теперь исторические Соловки в законодательном плане просто поселение, входящее в состав Приморского округа Архангельской области, в чьем депутатском Совете наверняка будут их представители (1-2).

Напомним, постоянное население Соловецкого архипелага насчитывает немногим более 900 человек. Но это место на карте Архангельской области чаще всего посещают гости самого высокого ранга, вливается денег тоже немало.

22 сентябрь 16:51 | : Политика

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