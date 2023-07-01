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Дмитрий Морев поблагодарил политически грамотных архангелогородцев

Глава Архангельска:

- Уважаемые архангелогородцы, я благодарю каждого, кто принял участие в выборах областного Собрания и городской Думы!

 Окончательные итоги и списки нового состава депутатов будут озвучены в ближайшие дни. Но уже сейчас ясно, что избиратели Архангельска проявили рассудительность и политическую грамотность.

 В течение пяти лет именно депутатам предстоит утверждать бюджет, определять приоритеты в финансировании различных направлений развития областного центра и региона, а также принимать другие решения для развития области и столицы Поморья. И в этой важнейшей работе есть вклад всех горожан, которые на выборах выразили свою гражданскую позицию. Спасибо!


11 сентябрь 15:35 | : Политика

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