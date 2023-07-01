Пироги и Чебурашка встречали избирателей в Архангельской области

Самые необычные УИКи были обнаружены в Архангельской области

Подошло к концу голосование на выборах В Архангельское областное Собрание и представительные органы муниципалитетов. Все три дня на избирательных участках с утра и до вечера работали члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и «стражи порядка».

Благодаря их добросовестному труду за все время голосования на участках не возникло ни одного спорного случая, обошлось без жалоб и скандалов. Помимо ответственной работы, нагрузки в виде подсчета голосов, члены комиссий старались сделать эти дни для избирателей особенными. Открытие каждого избирательного участка начиналось под гимн Российской Федерации.

Некоторые участковые комиссии постарались и порадовали жителей необычными способами. Так, в Виноградовском районе на улице близ участка был замечен хорошо знакомый и детям, и взрослым персонаж мультфильма – Чебурашка. С ним с удовольствием фотографировались и водили хороводы. УИК № 445 посёлка Дябрино Красноборского района угощали своих избирателей пирогами.

Члены участковой комиссии участка № 444 в деревне Фроловская Красноборского района встречали своих избирателей воздушными шарами цветов триколора. На избирательном участке №366 В фойе Центра досуга развернулась целая сельскохозяйственная ярмарка. Кроме местной продукции, можно было приобрести саженцы Коношского питомника «Северный». Все вырученные средства от продажи товаров решено отправить в помощь бойцам СВО.

Выборы для многих жителей не только день, когда нужно выполнить свой гражданский долг, но целый праздник. С таким подходом к организации голосования подошли в селе Уфтюга Красноборского района. Здесь в колоритных, народных костюмах встречали избирателей члены УИК №448.

В д. Наводово Шенкурского района коллектив УИК сегодня был особенно наряден. Здесь избирателей тоже ждали в народных костюмах. Такой креативный подход и праздничную атмосферу отметил и руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов Иван Новиков, который отдал свой голос на этом участке.

«Хочу поблагодарить за отличную работу всех причастных к организации голосования: Избирательную комиссию Архангельской области, общественных наблюдателей, членов участковых комиссий. Благодаря этим людям выборы состоялись достойно. Хочу отметить что их работа - это не только про подсчет бюллетеней, организацию системы наблюдения и контроля, выезд в труднодоступные места для организации голосования. Это в том числе про человечность, добропорядочность и отзывчивость. Это умение устроить для избирателей особенную атмосферу, чтобы человек не только проголосовал, но и вышел из избирательного участка с положительными эмоциями. Отдельная благодарность, конечно же, избирателям за вашу активность и гражданскую позицию. Без вас ни одни выборы не имеют значения», - отметил Иван Новиков.

Члены избирательных комиссий приступают к самому ответственному этапу - подсчёту голосов. Окончательные итоги выборов будут подведены завтра.



