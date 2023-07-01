Группа Аквилон подарила Архангельску общедоступный мемориальный сквер

Группа Аквилон обустроила и подарила городу общедоступный сквер площадью 0,55 гектара, который символически обозначил место, где до революции находился Михаило-Архангельский монастырь, давший имя Архангельску.

Благоустроенная территория появилась на набережной Северной Двины в районе домов № 4, к.1 и № 6, к.1. – на участке утраченного в советское время Михаило-Архангельского монастыря. Сквер построен Группой Аквилон, является подарком областной столице.

Символично что открытие общественного пространства состоялось в великий православный праздник Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил чин освещения памятного Поклонного креста, установленного в сквере. Владыка напомнил слова из библейской книги Екклесиаста «Всему свое время. Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать».

- Очевидно, после десятилетий царившего в нашей стране исторического беспамятства давно наступило время сберегать, сшивать разодранную некогда ткань российского духовного бытия. Сегодня мы становимся свидетелями не только возрождения памяти, но и созидания нового культурного достояния на крепком фундаменте православной традиции. Неслучайно на месте сем расположен Крест Христов. «Крест - хранитель всея вселенныя, Крест - красота Церкве, Крест - царей держава, Крест - верных утверждение, Крест - Ангелов слава и демонов язва», - восклицает Святая Церковь в прекрасном песнопении, и мы верим и знаем, что Крест освящает любое место, где он находится, напоминает людям о непреложной истине, которая есть не какая-либо концепция или доктрина, но Сам Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Именно из любви ко Христу наши благочестивые предки возводили храмы и монастыри, богадельни и приюты, полагая труды не ради земных почестей и похвалы, но ради стяжания вечной жизни для своей бессмертной души и пребывания в Царствии Божием, которое начинается не только с переходом в Вечность, но уже здесь, на земле, если мы всем сердцем стремимся исполнить евангельские заповеди Христа Спасителя. Пусть Господь благословит всех взирающих на Крест Христов с благоговением и любовью. Сегодня мы благодарим градоначальника, меценатов и всех, кто заботится о благоукрашении Архангельска, за то, что на этом месте предусмотрена территория для храма-часовни в честь Всех святых, в земле Архангельской просиявших, и молимся Архангелу Божию Михаилу, чтобы он, Предводитель Небесных сил бесплотных, сохранял место сие и весь наш град и страну от потрясений, бед и напастей и даровал всем нам благословенный мир и благоденствие, отметил митрополит Корнилий.

Поздравляя горожан с открытием новой зоны отдыха, глава Архангельска Дмитрий Морев подчеркнул, что это первая, но не единственная территория, которая появится на карте столицы Поморья в ближайшее время.



- Здесь на этом участке городской земли в необычном для истории Архангельска месте все получилось хорошо, но это далеко не финал - в этом году мы планируем открыть еще 15 территорий, сегодня многие из них находятся в стадии завершения благоустройства. Все работы идут в соответствии с графиком, и уже в сентябре архангелогородцы будут получать удовольствие, прогуливаясь по новым благоустроенным территориям, - подчеркнул Дмитрий Морев.



В свою очередь председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов отметил, что руководством компании принято решение ежегодно благоустраивать за свой счет новое общественное пространство. Ну а пока в историческом сквере жители поморской столицы могут знакомиться с неизвестными для многих страницами летописи родного Архангельска.



- Для нас было очень важно достойно выполнить свои обязательства не только по соблюдению всех норм законодательства об охране культурного наследия, но и увековечить память о знаковом месте, где располагался монастырь, давший основание и имя нашему городу. В чем была главная сложность? Все, что касалось земельных работ, должно было проходить под наблюдением археологов. А это очень долго, затратно и по большому счету можно было уйти на несколько лет. Но мы благодаря поддержке Архангельской митрополии и муниципалитета смогли реализовать этот проект в столь короткий срок - 2,5 месяца назад здесь был бурьян. Сегодня благому делу благоволила и погода - тучи разошлись, сама природа дала нам освятить крест и открыть сквер для горожан, - отметил Александр Фролов.



К слову, уже сегодня обсуждалась идея по дальнейшему развитию исторического сквера, а именно установке часовни в том месте, где она раньше располагалась на территории Михаило-Архангельского монастыря.

- Этот проект достаточно долго обсуждался, много о нем говорили, и сегодня у нас появилась замечательная возможность поприсутствовать на открытии сквера, посмотреть как это стало выглядеть вживую, а теперь это действительно настоящий новое современного городское пространство, наполненное глубоким историческим смыслом. Проект положит начала дальнейшему взаимодействию между Архангельской епархией, благотворителями и муниципалитетом, поскольку в нашем городе много памятных мест, связанных с его многовековой духовной историей, - сказал депутат городской Думы Сергей Чанчиков.

Напомним, в 2019 году в сквере по инициативе Архангельской митрополии и Императорского Православного Палестинского общества было проведено георадарное обследование, по результатам которого определено положение фундаментов собора Архистратига Михаила и братского корпуса частично под существующими 5-этажными домами.



Группа Аквилон профинансировала археологические раскопки, которые были выполнены Институтом археологии Академии Наук РФ, подтвердившие границы территории монастыря.



Как рассказал на небольшой экскурсии автор проекта – известный архангельский архитектор Дмитрий Яскорский, ключевой аспект при проектировании сквера - его территория полностью расположена на участке утраченного Михаило-Архангельского монастыря. Главный вход на расположен на исторической входной линии через колокольню. Визуально он оформлен разорванной аркой - символом трагедии саморазрушения, которая постигла русский народ в XX веке. Далее главная дорожка выходит на тематическую площадку, где установлен макет монастыря и демонстрационные стенды с его историей. Отсюда дорожки расходятся к участку фундамента собора, где установлен поклонный Крест с бронзовым распятием Спасителя.



С южной стороны от фундамента собора на свободной от деревьев лужайке разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. Все площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Выявленные контуры фундаментов обозначаются на месте гранитными столбиками с внутренней подсветкой, декоративным мощением из белых плит, перемежающихся с газоном. Данное решение позволяет увидеть и представить себе положение собора, братского корпуса и двух башен ограды.

Общий объем инвестиций Группы Аквилон в новое общедоступное городское мемориальное пространство превышает 10 млн рублей.

