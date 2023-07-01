Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа Аквилон подарила Архангельску общедоступный мемориальный сквер

Группа Аквилон обустроила и подарила городу общедоступный сквер площадью 0,55 гектара, который символически обозначил место, где до революции находился Михаило-Архангельский монастырь, давший имя Архангельску.

 Благоустроенная территория появилась на набережной Северной Двины в районе домов № 4, к.1 и № 6, к.1. – на участке утраченного в советское время Михаило-Архангельского монастыря. Сквер построен Группой Аквилон, является подарком областной столице.

 Символично что открытие общественного пространства состоялось в великий православный праздник Происхождения (Изнесения) Честных Древ Животворящего Креста Господня. Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий совершил чин освещения памятного Поклонного креста, установленного в сквере. Владыка напомнил слова из библейской книги Екклесиаста «Всему свое время. Время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать». 

- Очевидно, после десятилетий царившего в нашей стране исторического беспамятства давно наступило время сберегать, сшивать разодранную некогда ткань российского духовного бытия. Сегодня мы становимся свидетелями не только возрождения памяти, но и созидания нового культурного достояния на крепком фундаменте православной традиции. Неслучайно на месте сем расположен Крест Христов. «Крест - хранитель всея вселенныя, Крест - красота Церкве, Крест - царей держава, Крест - верных утверждение, Крест - Ангелов слава и демонов язва», - восклицает Святая Церковь в прекрасном песнопении, и мы верим и знаем, что Крест освящает любое место, где он находится, напоминает людям о непреложной истине, которая есть не какая-либо концепция или доктрина, но Сам Господь наш Иисус Христос, Сын Божий. Именно из любви ко Христу наши благочестивые предки возводили храмы и монастыри, богадельни и приюты, полагая труды не ради земных почестей и похвалы, но ради стяжания вечной жизни для своей бессмертной души и пребывания в Царствии Божием, которое начинается не только с переходом в Вечность, но уже здесь, на земле, если мы всем сердцем стремимся исполнить евангельские заповеди Христа Спасителя. Пусть Господь благословит всех взирающих на Крест Христов с благоговением и любовью. Сегодня мы благодарим градоначальника, меценатов и всех, кто заботится о благоукрашении Архангельска, за то, что на этом месте предусмотрена территория для храма-часовни в честь Всех святых, в земле Архангельской просиявших, и молимся Архангелу Божию Михаилу, чтобы он, Предводитель Небесных сил бесплотных, сохранял место сие и весь наш град и страну от потрясений, бед и напастей и даровал всем нам благословенный мир и благоденствие, отметил митрополит Корнилий.

 Поздравляя горожан с открытием новой зоны отдыха, глава Архангельска Дмитрий Морев подчеркнул, что это первая, но не единственная территория, которая появится на карте столицы Поморья в ближайшее время.

 - Здесь на этом участке городской земли в необычном для истории Архангельска месте все получилось хорошо, но это далеко не финал - в этом году мы планируем открыть еще 15 территорий, сегодня многие из них находятся в стадии завершения благоустройства. Все работы идут в соответствии с графиком, и уже в сентябре архангелогородцы будут получать удовольствие, прогуливаясь по новым благоустроенным территориям, - подчеркнул Дмитрий Морев.

 В свою очередь председатель правления Группы Аквилон Александр Фролов отметил, что руководством компании принято решение ежегодно благоустраивать за свой счет новое общественное пространство. Ну а пока в историческом сквере жители поморской столицы могут знакомиться с неизвестными для многих страницами летописи родного Архангельска.

 - Для нас было очень важно достойно выполнить свои обязательства не только по соблюдению всех норм законодательства об охране культурного наследия, но и увековечить память о знаковом месте, где располагался монастырь, давший основание и имя нашему городу. В чем была главная сложность? Все, что касалось земельных работ, должно было проходить под наблюдением археологов. А это очень долго, затратно и по большому счету можно было уйти на несколько лет. Но мы благодаря поддержке Архангельской митрополии и муниципалитета смогли реализовать этот проект в столь короткий срок - 2,5 месяца назад здесь был бурьян. Сегодня благому делу благоволила и погода - тучи разошлись, сама природа дала нам освятить крест и открыть сквер для горожан, - отметил Александр Фролов.

 К слову, уже сегодня обсуждалась идея по дальнейшему развитию исторического сквера, а именно установке часовни в том месте, где она раньше располагалась на территории Михаило-Архангельского монастыря.

 - Этот проект достаточно долго обсуждался, много о нем говорили, и сегодня у нас появилась замечательная возможность поприсутствовать на открытии сквера, посмотреть как это стало выглядеть вживую, а теперь это действительно настоящий новое современного городское пространство, наполненное глубоким историческим смыслом. Проект положит начала дальнейшему взаимодействию между Архангельской епархией, благотворителями и муниципалитетом, поскольку в нашем городе много памятных мест, связанных с его многовековой духовной историей, - сказал депутат городской Думы Сергей Чанчиков.

 Напомним, в 2019 году в сквере по инициативе Архангельской митрополии и Императорского Православного Палестинского общества было проведено георадарное обследование, по результатам которого определено положение фундаментов собора Архистратига Михаила и братского корпуса частично под существующими 5-этажными домами.

 Группа Аквилон профинансировала археологические раскопки, которые были выполнены Институтом археологии Академии Наук РФ, подтвердившие границы территории монастыря.

 Как рассказал на небольшой экскурсии автор проекта – известный архангельский архитектор Дмитрий Яскорский, ключевой аспект при проектировании сквера - его территория полностью расположена на участке утраченного Михаило-Архангельского монастыря. Главный вход на расположен на исторической входной линии через колокольню. Визуально он оформлен разорванной аркой - символом трагедии саморазрушения, которая постигла русский народ в XX веке. Далее главная дорожка выходит на тематическую площадку, где установлен макет монастыря и демонстрационные стенды с его историей. Отсюда дорожки расходятся к участку фундамента собора, где установлен поклонный Крест с бронзовым распятием Спасителя.

 С южной стороны от фундамента собора на свободной от деревьев лужайке разбита цветочная клумба с круговым пешеходным движением. Все площадки соединяются дорожками, проложенными по существующим тропинкам. Выявленные контуры фундаментов обозначаются на месте гранитными столбиками с внутренней подсветкой, декоративным мощением из белых плит, перемежающихся с газоном. Данное решение позволяет увидеть и представить себе положение собора, братского корпуса и двух башен ограды.

Общий объем инвестиций Группы Аквилон в новое общедоступное городское мемориальное пространство превышает 10 млн рублей.
 

14 август 18:10 | : Политика / Культура / Экономика

Главные новости


Округ вместо переправы. Жители Сольвычегодска желают знать
То, что нас спасает летом. Холодные супы со всего мира

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2023 (152)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)


Деньги


все материалы
«    Август 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20