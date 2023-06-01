«Единая Россия» подписала соглашение с Общественной палатой Архангельской области

Одна из главных целей Общественной палаты – организация общественного контроля и наблюдения за ходом голосования в дни выборов. Все политические партии приглашены к процессу и могут выдвинуть своих наблюдателей. Кроме «Единой России» на подписании соглашения присутствовали представители двух партий.

Общественной палатой создан штаб общественного наблюдения. Он занимается подготовкой и обучением будущих наблюдателей. Обучающие семинары пройдут в каждом муниципальном образовании области. Их проводят тренеры, прошедшие обучение у федеральных преподавателей. Всего будет подготовлено около 2500 человек. На занятиях учат не только основам законодательства по организации выборов, но и как верифицировать и противостоять фейкам, реагировать на внештатные ситуации, вести репортаж с места событий и писать посты. Своих наблюдателей кроме Общественной палаты может выдвинуть кандидат, политическое или общественное объединение.

В дни голосования ситуационный центр Общественной палаты будет принимать звонки о предполагаемых нарушениях, обрабатывать информацию. В Агентстве регионального развития будет вестись видеотрансляция с избирательных участков.

В этом году выборы в Архангельской области пройдут в три дня с 8 по 10 сентября. У избирателей будет возможность выбрать своих кандидатов в Архангельское областное Собрание депутатов, Архангельскую городскую Думу, собрание депутатов Котласа, Красноборского района, Приморского округа.

Помимо этого довыборы состоятся в собрание Виноградовского округа, советы депутатов муниципального образования «Вельское», «Козьминское» (Ленский район) и «Онежское». А в октябре запланированы избирательные кампании в представительные органы муниципалитетов, находящихся в стадии преобразования из района в округ – Пинежском и Красноборском.

Кроме традиционного голосования на избирательном участке у жителей области впервые появится возможность проголосовать в электронном формате. Архангельская область одна из 24-х регионов России, где пройдет дистанционное электронное голосование.

«Как показала практика электронного предварительного голосования «Единой России», интерес жителей к такому виду голосования велик. Это позволяет проголосовать, не выходя из дома, без отрыва от домашних дел или работы, находясь в отъезде или в отпуске. Уверен, что электронное голосование поможет привлечь к избирательному процессу и молодежь. Она более продвинута в обращении с гаджетами и IT-технологиями», - считает председатель Общественной палаты Юрий Сердюк.

За ходом электронного голосования будет наблюдать член Общественной палаты Сергей Шувалов. Ему будет передан ключ шифрования блокчейна.

«Единая Россия» заинтересована, чтобы каждая политическая партия направила своих наблюдателей на выборы, чтобы легитимность и победа того или иного кандидата не вызывала сомнения. От наблюдателей зависит и доверие к кандидатам и будущим депутатам. Подготовка наблюдателей, их обучение, качественная работа на участке обеспечивают прозрачность и честность выборов. Мы живем в правовом государстве, поэтому кандидаты должны работать и избираться в рамках закона», - прокомментировал руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Иван Воронцов.



