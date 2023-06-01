В Архангельске прошла пресс-конференция с чемпионами области по боксу

Одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали завоевала сборная Архангельской области на чемпионате Северо-Западного федерального округа России по боксу. Соревнования проходили с 4-го по 7 июля в Пскове. В штабе общественной поддержки прошла встреча с нашими спортсменами.

На этих соревнованиях Ярослав Безсолов стал двухкратным чемпионом СЗФО по боксу среди мужчин. В прошлом году, в Северодвинске, он также в финале встретился с Артемием Богдановичем из Карелии и одержал победу единогласным решением судей. В этот раз ситуация повторилась. Зрители увидели ровный бой, соперники не переставали обмениваться ударами на протяжении всех раундов, но архангелогородец был точнее. Итог – снова победа.

«Я выиграл все три раунда. Было тяжеловато в каких-то моментах, мы ещё выбрали такую тактику - давить, постоянно идти вперёд. Рубился с первого раунда. Ничего, выдержал темп и выиграл бой», - сказал Ярослав Безсолов.

Чемпионат Северо-Западного федерального округа по боксу среди мужчин и женщин собрал шестьдесят спортсменов, восемь из них представляли Архангельскую область. Серебряными призерами стали Лев Черевко, Татьяна Шатаилова, Лада Еськина. Бронзовые награды завоевали Роман Сухановский и Александр Гуляйкин.

Вице-чемпионка СЗФО по боксу 2023-го года, Лада Еськина, в марте стала победительницей первенства России среди юниорок в категории от 19 до 22 лет. Она представит нашу страну на первенстве Европы, которое состоится в ноябре, в Баку. Девушка занимается боксом семь лет. Случай, который привел ее на секцию, произошел на даче. Она стала свидетелем драки. После этого поняла – в жизни необходима самооборона. По словам Лады, мама и бабушка были противниками этой затеи, но через год смирились с выбором будущей чемпионки.

«Первый этап подготовки уже был. В июне мы были на сборах в Сочи со сборной командой России. У нас там было много спаррингов, сейчас отдыхаем, восстанавливаемся, и в сентябре, в августе будет следующий сбор», - рассказала Лада Еськина.

«Наша Елизавета Черемисина также стала бронзовым призёром первенства России. В резервный состав сборной страны вошел Глеб Юсипов. Через 10 дней во Владикавказе стартует первенство России 15-16 лет среди юношей и там Архангельскую область будут представлять два боксёра – северодвинец Егор Сынков и архангелогородец Дмитрий Кувакин, надеемся на хороший результат наших ребят», - сказал исполнительный директор федерации бокса Архангельской области, главный тренер Сергей Першин.

На протяжении всего спортивного сезона 2023-го года боксеры Поморья не переставали радовать земляков успешными выступлениями на всероссийском ринге. В планах у Архангельской области развивать бокс не только как массовый вид спорта, но и делать всё, чтобы растить своих чемпионов. А потому в регионе активно открывают новые спортивные залы для спортсменов.

«Считаю, что бокс в Архангельской области развивается динамично. В 2022-ом, в Северодвинске и Новодвинске были одновременно открыты два новых зала. Объект в городе корабелов возведен за счет средств центра судоремонта «Звездочка», на него выделили 7 млн. рублей.

Помещение для зала в Новодвинске предоставил муниципалитет. Правительство Архангельской области выделило 1,5 млн. рублей. Еще 700 тысяч рублей поступило от федерации бокса России на оборудование.

В следующем году появится новый зал по боксу в Архангельске, по адресу Урицкого д. 49, корпус 1», - отметил президент федерации бокса Архангельской области Александр Дятлов.

Уже скоро спортсмены вновь будут защищать честь Архангельской области. Четверо боксеров получили путевки на чемпионаты России. Мужской турнир пройдет в Хабаровске, в августе, а женский в Уфе - в ноябре.