Буква Z на доме в Архангельске как символ единения

В день годовщины с начала спецоперации на шпиле ЖК «Империал» в Архангельске появилась святящаяся буква Z. Это совместный проект жильцов дома и регионального отделения «Единой России».

Как пояснила председатель правления ТСН Воскресенская 59 Яна Никитина, идея создания подобного проекта появилась ещё в прошлом году. Таким образом жильцы дома хотели выразить свою солидарность с военнослужащими, защищающими нашу страну от нацизма.

«Вокруг буквы Z ходит много разговоров, но для нас это не символ спецоперации или обозначения войск. А в первую очередь – это знак, который объединяет в себе поддержку наших военнослужащих. Он олицетворяет в себе солидарность нашего общества перед лицом общего врага. Когда наши ребята защищают нашу страну на фронте, миллионы россиян собирают для них гуманитарную помощь, а также в качестве добровольцев отправляются на Донбасс. И вот этот символ Z и является показателем того, что мы вместе», - отметила Яна Никитина.

Проект масштабного светового объекта был согласован с правлением дома. Оно, согласно протоколу общего Собрания собственников, наделено полномочиями размещать рекламные и прочие конструкции на фасаде дома. В октябре 2022 года Правлением было принято решение разместить на самом верху шпиля светящуюся букву Z. На это также было получено разрешение департамента градостроительства администрации Архангельска.

С технической точки зрения светящаяся буква представляет собой сварной металлический каркас, на котором расположена энергосберегающая светящаяся лента. Конструкция выполнена полностью обдуваемой, чтобы сильные потоки ветра не могли повредить её.

Организационную и финансовую помощь активистам оказало региональное отделение «Единой России». Также, все расходы за потребляемую этим объектом электроэнергию также берёт на себя Партия.

«Как сказал Президент, фронт прошёл через миллионы наших сердец. Ребятам на фронте и жителям Донбасса необходимо чувствовать помощь и поддержку от земляков. Чтобы они знали, что архангелогородцы с ними и верим в нашу Победу. Прекрасно, что в нашем городе есть такие неравнодушные люди, кто вышел с инициативой сделать такой яркий объект на одном из самых высоких зданий в городе», - отметил депутат Госдумы Михаил Кисляков (фракция «Единая Россия»).

Слова парламентария также подтвердил и активист российского военно-исторического общества, член партии «Единая Россия» Владислав Жгилёв. Буквально на днях он вернулся из своей десятой гуманитарной поездки на Донбасс.

«Понять, что такое фронт может только тот человек, который там хотя бы раз побывал. Сейчас в ДНР звуки выстрелов слышны практически постоянно. Какие-то звучат совсем близко, некоторые в отдалении. Но это очень напряженная обстановка, когда ты каждую секунду думаешь о том, а справится ли ПВО и не прилетит ли сюда ракета. Ребятам на передовой приходится непросто. И они сами говорят, что им греет душу наша поддержка. Когда осознают, что они не одни, а вся страна их поддерживает. Это придаёт сил», - рассказал Владислав Жгилёв.

С этого дня буква Z будет светится на самом высоком жилом доме нашего города. Она будет зажигаться во время сумерек совместно с аварийными огнями на шпиле дома.