Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котласские справедливороссы обвинили своего члена в предательстве

Речь идет о председателе Собрания городского округа «Котлас» Александре Степанове, который вышел из партии, чтобы идти на следующие выборы под знаменами «Единой России и подал документы для участия в партийном предварительном голосовании.

Из панегирика «Справедливой России», разосланного по редакциям региональных СМИ:

- Александр Юрьевич Степанов использовал нашу поддержку на выборах в городское Собрание депутатов в 2018 году (цитата с официального сайта gsdk.ru: «член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Избран в Собрание депутатов МО «Котлас» шестого созыва по единому избирательному округу по списку партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») и при назначении на должность председателя Собрания городского округа «Котлас». Без нашей поддержки он бы не занял этой должности в четвертый раз.

Его поступок перед новыми выборами мы расцениваем не иначе как предательство. Суть его выбора проста — уход в команду, которая поманила обещанием поддержать на новых выборах. Самая вероятная траектория движения политика А.Ю. Степанова — участие в выборах Архангельского областного Собрания в сентябре.

Для нас его поступок — верный знак того, что человек может предавать в любой момент. Потому что не имеет конструктивного скелета и позиции, чтобы держать удары. Это предательство и по отношению к партии, и, в частности, к нам лично — к каждому члену «СР» в Котласе, и, в конечном итоге, — к нашим избирателям!

Напомним, что котласский Степанов, это тот самый Степанов, который задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда партия скромно промолчала…

Впрочем, переходить из партии в партию для справедливороссов Поморья не новость. Вспомним только политические брождения их региональных лидеров – Чирковой и Черненко. 

16 май 10:30 | : Политика / Скандалы

Главные новости


И праздники, и будни. Депутаты АрхГорДумы за неделю
«Идем дальше». Дмитрий Морев вышел на «экватор»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2023 (172)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)


Деньги


все материалы
«    Май 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20