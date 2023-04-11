Котласские справедливороссы обвинили своего члена в предательстве

Речь идет о председателе Собрания городского округа «Котлас» Александре Степанове, который вышел из партии, чтобы идти на следующие выборы под знаменами «Единой России и подал документы для участия в партийном предварительном голосовании.

Из панегирика «Справедливой России», разосланного по редакциям региональных СМИ:

- Александр Юрьевич Степанов использовал нашу поддержку на выборах в городское Собрание депутатов в 2018 году (цитата с официального сайта gsdk.ru: «член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Избран в Собрание депутатов МО «Котлас» шестого созыва по единому избирательному округу по списку партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») и при назначении на должность председателя Собрания городского округа «Котлас». Без нашей поддержки он бы не занял этой должности в четвертый раз.

Его поступок перед новыми выборами мы расцениваем не иначе как предательство. Суть его выбора проста — уход в команду, которая поманила обещанием поддержать на новых выборах. Самая вероятная траектория движения политика А.Ю. Степанова — участие в выборах Архангельского областного Собрания в сентябре.

Для нас его поступок — верный знак того, что человек может предавать в любой момент. Потому что не имеет конструктивного скелета и позиции, чтобы держать удары. Это предательство и по отношению к партии, и, в частности, к нам лично — к каждому члену «СР» в Котласе, и, в конечном итоге, — к нашим избирателям!

Напомним, что котласский Степанов, это тот самый Степанов, который задерживался сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом состоянии. Тогда партия скромно промолчала…

Впрочем, переходить из партии в партию для справедливороссов Поморья не новость. Вспомним только политические брождения их региональных лидеров – Чирковой и Черненко.