Дорогу на северодвинский Зеленый бор впервые привели в порядок

Так глава города корабелов отреагировал на запросы дачников и садоводов.

Игорь Арсентьев:

- Неделю назад выезжал на дорогу в сторону СНТ «Зеленый бор», чтобы с собственником карьера, представителями министерства обороны и организациями, которые осуществляют вывозку песка большегрузным транспортом, обсудить расчистку проезда для жителей.



Докладываю: плохо проезжаемые участки дороги расчищены, а сегодня министерством обороны в рамках сезонного содержания территории завезено порядка 100 кубов щебня. Подсыпаны проблемные участки дорожного полотна для поддержания его в нормативном состоянии. Работы по подсыпке планируют завершить на следующей неделе.

В социальных сетях немедленно появились отзывы:

- Игорь Валентинович, вы просто никогда не были в Зеленом бору. Простите за бестактность, но СНТэшники должны вам быть благодарны, пишу корректно, такой дороги раньше никогда там не было. Если кто-то из СНТэшников хочет сказать обратное, мы можем подискутировать.

- Впервые у нас такой мэр! Сказал - сделал!