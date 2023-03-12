Екатерина Прокопьева решила проверить себя в предварительном голосовании

Документы для участия в праймериз «Единой России» подала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

Екатерина Владимировна возглавляет заксобрание с 2018 года. Это первая женщина, возглавившая областное Собрание депутатов. Является депутатом на профессиональной постоянной основе. Избрана по избирательному округу № 24, куда входит Виноградовский, Холмогорский и часть Плесецкого округов. Входит в состав Совета законодателей при Федеральном Собрании.

Родилась будущий депутат в селе Холмогоры. Получив образование учителя математики в Архангельском пединституте, вернулась на родную землю. Вплоть до 2008 года трудилась в Холмогорском районе, сначала в школе учителем математики, затем заместителем директора и директором в Верхне-Матигорской школе, заместителем главы района. С 2008 по 2018 года занимала ряд высоких должностей в министерстве образования, науки и культуры, министерстве по развитию местного самоуправления, в правительстве Архангельской области. В дополнение к педагогическом, получила образование юриста, окончила Президентскую программу подготовки управленческих кадров.

Помимо работы в депутатском корпусе, Екатерина Владимировна занимается общественной деятельностью. Она - председатель региональной общественной организации «Совет женщин Архангельской области». С началом мобилизации в Поморье был создан штаб помощи семьям и военнослужащим на базе Губернаторского центра «Вместе мы сильнее». По просьбе губернатора Александра Цыбульского Союз женщин Архангельской области, подключился к работе штаба. Екатерина Прокопьева вместе с другими участниками союза регулярно оказывают поддержку штабу, члены союза работают на горячей линии штаба, помогают решать все вопросы, с которыми обращаются семьи мобилизованных земляков.

Екатерина Владимировна принимает участие в разработке законодательных инициатив, направленных на поддержку участников СВО. Так, во время круглого стола в Совете Федерации, она предложила уравнять денежное довольствие профессиональных военнослужащих и мобилизованных. Сенаторы эту инициативу поддержали.

Екатерина Прокопьева шла на выборы в 2018 году с одним желанием – изменить жизнь земляков к лучшему. За эти годы в ее округе благодаря национальным проектам и народной программе «Единой России», личному участию депутата капитально отремонтирована школа в пос. Рочегда, выделены средства на ремонт Березниковской школы. По программе газификации до с. Холмогоры строится межпоселковый газопровод. Холмогоры и Матигоры вошли в федеральную программу по модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Речь идет о капитальном ремонте канализационных сетей. В пос. Березник завершили строительство станции очистки воды и водопроводных сетей. Отремонтирована дорога от Холмогор до Новодвинска. На очереди ремонт здания больницы, модельная библиотека, создание туристско-информационного центра в Холмогорах.

«За эти 4,5 года моей работы в качестве депутата и председателя областного Собрания было сделано много. На этот период пришлись тяжелые события для страны и для области: это и эпидемия коронавируса, западные санкции, финансовый кризис, спецоперация, но наш регион, наш парламент с достоинством перенес все испытания, фракция «Единая Россия» оперативно реагировала и вносила изменения в законодательство, наши депутаты выезжали в районы и держали «руку на пульсе». Все наши законопроекты связаны с поддержкой людей, будь то поддержка бизнеса, многодетных семей, бойцов СВО и их семей. Наша социальная политика - это не просто раздача денег, а создание условий, чтобы у людей появлялись возможности создавать новые рабочие места, достойно жить.Когда видишь конкретных людей, которым ты смог помочь, их благодарность – это самый главный результат, за которым мы шли.

Приоритеты моей дальнейшей работы я не придумываю сама. Это то, о чем говорят и просят сами жители, которые меня избирали. Будь то ремонты школ, строительство дорог, газопроводов, ремонты учреждений здравоохранения и шаги, которые позволят привести специалистов, которые будут работать в этих учреждениях. Хочется, чтобы люди, которые живут в Архангельской области, гордились ею и чтобы причин для гордости было не мало», - рассказала Екатерина Прокопьева.



