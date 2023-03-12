В праймериз "Единой России" по Архангельской области растет конкуренция

Документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» подала Ирина Фролова. Она – действующий депутат областного Собрания.

Ирина Сергеевна родилась в Архангельске. Окончила институт экономики, финансов и бизнеса АГТУ, по квалификации «Бухгалтерский учет и аудит».

С февраля 2000 года работает в Группе Компаний «Титан». С 2015 года возглавляет ООО «Титан-Девеломпент» - одно из основных предприятий региона в сфере услуг управления коммерческой недвижимостью. Компания успешно работает на рынке с 2005 года.

Избрана депутатом седьмого созыва по 19-ому округу, куда входит Каргопольский, Коношский и часть Плесецкого округов. Сейчас является заместителем председателя комитета Архангельского областного Собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии. Также она член постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по природным ресурсам и природопользованию.

Будучи народным избранником, Ирина Сергеевна уделяет внимание развитию лесной отрасли, социальной сферы, продвижению национальных проектов. Она и ее комитет инициировали законопроект о недропользовании в Арктике. Он позволяет использовать местные ископаемые без прохождения федеральной государственной экологической экспертизы. Достаточно региональной. Ранее при строительстве жилых и нежилых объектов, застройщику нужно было пройти федеральную экспертизу, что продлевало строительство на долгие месяцы.

В условиях санкций для пострадавшей лесопромышленной отрасли на уровне федерации была поддержана региональная инициатива комитета для поддержки отрасли. Так, президентом было одобрено выделение инфраструктурных кредитов для пострадавших предприятий, деревянное домостроение, перевод котельных на биотопливо. Для жителей сельской местности актуальным стал закон, позволяющий раз в 50 лет использовать 200 кубометров леса для строительства и ремонта домов. Это позволит отрасли выйти из кризиса, ускорить темпы строительства социального жилья.

В числе приоритетных направлений – поддержка при реализации, строительстве, капремонте социальных объектов на территории. Так, при содействии депутата в Каргопольском техникуме была построена спортивная площадка, реабилитационный центр «Теремок» обрёл новый дом в Коноше.

Ирина Фролова занимается благотворительной, общественной деятельностью. Несколько раз в год она организует за свой счет культурную программу для детей из реабилитационных центров Каргополя, Плесецка и Коноши, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации. В прошлом году депутат оказала финансовую поддержку для детей из семей мобилизованных и многодетных семей. В день рождения партии они получили подарок в виде бесплатного катания на катке. Фестиваль уличных театров – визитная карточка Архангельска в 2022 году состоялся также благодаря поддержке группы компаний «Титан». Помимо этого Ирина Сергеевна воспитывает троих сыновей.

«У нашей области - огромный потенциал для развития внутреннего туризма. Особенно если говорить про мой избирательный округ это касается Каргополья, в Коноше тоже есть, на что посмотреть. Но для этого, безусловно, нужна инфраструктура – качественные дороги, не только федеральные, но и региональные, местные, а также гостиницы, общепит, сервис. Это необходимо развивать, привлекая предпринимателей, социально ответственный бизнес. А им, в свою очередь, нужно помочь «встать на ноги», субсидировать отдельные статьи расходов, предоставлять льготные кредиты, налогообложение, иногда нужна помощь в поиске земельного участка. Меры поддержки у нас уже существуют, необходимо чаще выезжать на места, доносить эту информацию до конкретных, заинтересованных людей», - поделилась Ирина Фролова.