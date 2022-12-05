У школ Архангельской области после капремонта откроется второе дыхание

В 2023 году по программе должны быть капитально отремонтированы 1527 зданий. Контракты на проведение работ заключены чуть более, чем по половине объектов. До 20 марта процесс определения подрядчиков должен быть завершён во всех регионах, которые участвуют в программе, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» на ВКС с Минпросвещения. При нарушении этого срока финансирование на программу капремонта будет перераспределяться на регионы, которые выполняют работы качественно и в срок.

Андрей Турчак пояснил, что в 1164 школах в этом году ремонт только начнётся. В 363 школах – продолжится в рамках двухлетнего цикла с прошлого года.

«Из 1527 объектов по 803-м все процедуры завершены, и заключены контракты. Это 52%. По 700-м – в стадии завершения, многие уже на подписи», – сообщил Андрей Турчак.

Он особо выделил приграничные регионы, которые успешно справляются с реализацией программы, несмотря на имеющиеся сложности. Речь идёт о Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областях и Республике Крым.

«В условиях постоянных обстрелов приграничных территорий, необходимости восстанавливать оперативно инфраструктуру, отвлечения сил и средств на строительство оборонительных сооружений, – коллеги блестяще справляются с другими задачами. И эти задачи с нас никто не снимал», – указал Андрей Турчак. Он призвал глав отстающих регионов «перетряхнуть и привести в чувство» свои команды.

В свою очередь, министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в зоне риска находятся ещё несколько регионов, где запланировано строительство новых школ.

Он попросил «Единую Россию» организовать партийный контроль по этим объектам. «Республика Дагестан – из 43 объектов по 27-ми у нас риск. В Дагестане Андрей Турчак и Сергей Кравцов проведут выездное заседание с руководством региона и ответственными за строительство и ремонт школ.

«Мы в диалог вступим с главой Республики, непосредственно на месте соберём всех ответственных, разберёмся в этой ситуации. Нужны экстраординарные меры. Вы «завалите» такое количество объектов. Есть, кому за это отвечать. И они должны за это отвечать. А они, к сожалению, слово своё не держат. И не держат уже не первый раз», – отметил секретарь Генсовета.

Говоря о нарушениях сроков по контрактации на капремонт школ в Кабардино-Балкарии, он подчеркнул, что партии не нужны депутаты, которые должным образом не контролируют работы и не выполняют обязательства перед людьми.

Он также призвал представителей партии в Омской области, которая вошла в перечень регионов с высокими рисками по строительству новых школ, в преддверии выборов подумать над тем, с чем они пойдут на выборы. Отдельно Андрей Турчак подчеркнул, что регион нарушает обязательства и по программе социальной догазификации.

«Одни сказки и рассказы про выпадающие доходы областного бюджета. Выборы губернатора пройдут в соответствии с законом в сентябре 2023 года. Кого мы будем поддерживать? Кандидата, который свои предвыборные обещания не выполняет? Дело не в выборах, а в детях, которые в эти пять школ не могут заселиться и начать образовательный процесс. Вы брали на себя обязательства восстановить эти средства в областном бюджете. Сутки вам – покажите, что вы делали с бюджетом в 2022 году как правящая партия, имеющая большинство в омском заксобрании, и что вы делали на 2023 год. Совесть надо иметь. Людям в глаза как-то надо смотреть, родителям детей», – заявил Андрей Турчак.

Также секретарь Генсовета сообщил, что при проведении предварительного голосования «Единая Россия» проведёт анализ работы действующих депутатов по партийным проектам. Он будет учитываться для тех, кто примет решение переизбраться на новый срок.

«У нас более чем в 50 регионах пройдут выборы разного уровня. И если вы считаете, что долги по школам (программа капремонта школ – прим.) никак не повлияют на волеизъявление наших избирателей, то глубоко заблуждаетесь. В данном контексте вопрос капремонта и строительства новых школ имеет не только хозяйственное и социально-экономическое значение, но и внутриполитическое. Если вы этого не понимаете, значит, не соответствуете тем должностям, которые занимаете в партийных органах», – подчеркнул Андрей Турчак.

Он также отметил, что кадровые решения будут приняты по координаторам партпроектов, руководителям региональных исполкомов, а в некоторых случаях – по секретарям реготделений «Единой России».

Темпы строительства и модернизации школ в Архангельской области прокомментировал координатор партпроекта «Новая школа» в Архангельской области Иван Дементьев.

«В 2023 году продолжим работу по модернизации школ области. 20 образовательных учреждений будет отремонтировано с учетом пожеланий родителей, учителей, и самое главное - самих учащихся. Ведь именно для них происходят все изменения. Школы получат не просто качественный ремонт, а буквально «второе дыхание» - современное оборудование для учебы, спорта, творчества, реализации инициатив, комфортное пространство для отдыха и совместных работ. Учителя пройдут курсы повышения квалификации.

Еще 6 школ построим в районных центрах в течение 2023-24 гг. Уже заложено строительство 30 «Точек роста» и одного школьного «Кванториума». Депутаты «Единой России» готовы в случае непредвиденных ситуаций предусмотреть в бюджете резерв на ремонт школ в размере 432 млн. рублей. Партийцы по-прежнему готовы брать на себя ответственность за качество выполненных работ и для этого будут контролировать процессы на всех этапах стройки», - отметил Иван Дементьев.

Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.