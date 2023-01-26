"Единая Россия" продолжает корректировать транспортную реформу в Архангельске

Руководитель регионального исполкома Иван Воронцов поблагодарил заместителя министра транспорта Архангельской области Андрея Голубева и директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города Александра Майорова за оперативное реагирование на все замечания, обнаруженные членами рабочей группы. Практически все недочеты были ликвидированы.

Наиболее пострадавшими из-за ошибок транспортной реформы оказались отдалённые округа города. В результате работы министерства и профильного ведомства удалось наладить ситуацию в Северном и частично в Маймаксанском округах. Так, по просьбам партактива движение 65,60,63 маршрутов были скорректированы.

«Сегодня как раз был в 6 больнице, которая обслуживает Северный и Маймаксанский округа, разговаривал с сотрудниками. Они чувствуют улучшения», - отметил руководитель регионального исполкома Иван Воронцов.

Председатель координационного совета Северного округа Валентина Попова отметила улучшение ситуации с заправкой, доставкой водителей. Однако водители все еще жалуются на отсутствие в графике работы обеденного перерыва. Она попросила вернуть в расписание автобус на 6.20 из Соломбалы в Северный округ. К ней обратились повара двух детских садов, которые не успевают к 7 приехать на работу и уже думают увольняться.

Особое внимание уделили округу Майская горка и Цигломени. С ул. Галушина в утренние часы автобусы до сих пор переполненные. Председатель координационного совета майской горки Ольга Шананина и председатель совета ветеранов Зоя Вячкуткина отметили, что автобусы ходят по расписанию, но утром в автобус не протиснуться, на остановке Галушина скапливается по 20 человек. Майская горка – самый быстрорастущий район города. Оттуда до центра можно уехать только на двух автобусах – 9 и 65.

«В автобус нужно прорываться как в последний бой», - заметила Зоя Вячкуткина.

Как и в Цигломени решено пустить на маршрутах автобусы большого класса, 90–местные «Лотосы».

По 42 маршруту куратор координационного совета Ломоносовского округа Тимур Петров отметил расшатанные кресла, перегрев в салоне, с невозможностью отрегулировать температуру, слишком громкий громкоговоритель и работу кондукторов, которые необелечивают пассажиров. Представитель министерства и администрации обещали проверить автобус, и привлечь налоговую для контроля за невыдачу билетов.

«Готовы вместе с вами совершить тестовую поездку на напряженных маршрутах в час пик и мониторинг с 6.00 - 9.00 на остановках. С 15 марта после запуска всех автобусов проведем анкетный опрос жителей на предмет удобства маршрутов», - сообщил Андрей Голубев.

Еще одной «болевой точкой» остаются большие дневные интервалы на 31 цигломенском маршруте. Из-за сдвига автобусов в пользу утренних рейсов в остальное время автобус ходит раз в час. Ранее, при прежнем перевозчике, как отмечает председатель координационного совета Цигломенского округа Наталья Братина, разрыв составлял 35-40 минут.

Со слов Андрея Голубева нормативных документов, регламентирующих интервал между автобусами нет. Они исходят из показателей наполняемости, и времени работы социальных учреждений. Таким образом, автобусы ходят чаще утром, в другое время реже. Это продиктовано экономической выгодой. Если пустить автобусы чаще - это приведет к дополнительной нагрузке на бюджет.

«Иногда 20 минут играют решающее значение. И все таки это не междугородний транспорт, чтобы ждать автобус по часу. Цигломень находится в черте города. Мы должны исходить не только из принципов экономической целесообразности, но и чтобы все возможное было сделано для удобства горожан», - дополнил Иван Воронцов.

Замминистра напомнил, что с 1 марта на линию выходят все автобусы. Согласно контракту их 215, 30-40 из них будут в резерве.



