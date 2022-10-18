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Поморье скорбит по погибшему депутату. Иван Воронцов выражает соболезнование

В администрации Вельского района сообщили, что в ходе проведения специальной военной операции погиб Председатель Вельского собрания депутатов Дмитрий Истомин. 

Дмитрий Сергеевич закончил Санкт-Петербургский государственный университет путей сообщения. С 2017 г. работал педагогом в Доме детского творчества, где под его руководством был создан клуб исторического фехтования «Дружина». В 2021 г. Дмитрий Истомин был избран председателем Совета депутатов Вельского городского поселения. 

А уже в октябре 2022 года депутат подал в отставку, чтобы отправиться добровольцем в зону проведения СВО. Как сообщили в администрации Вельского района, Дмитрий осознанно выбрал свой путь, заявив, что оставаться в стороне в такое сложное для страны время ему не позволяет совесть и для него это дело чести. Он погиб, защищая интересы Родины, наше будущее.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе, руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Иван Воронцов выражает соболезнования семье погибшего героя.

«Вместе со всей Архангельской областью мы скорбим о погибших бойцах. Мы не были лично знакомы с Дмитрием, но этот человек для нас является примером большого мужества и героизма. После объявления мобилизации он не стал прятаться за своим депутатским мандатом, а добровольно сложил с себя полномочия Председателя Совета депутатов и отправился добровольцем на защиту нашей Родины. 

Как избранник народа, он представлял интересы своих земляков в городском Совете. Но осознанно выбрал, что хочет защищать интересы России, освобождая наш мир от нацизма. Это проявление непоколебимой силы воли и духа. Мы выражаем слова соболезнования родным и близким Дмитрия. И сделаем всё возможное, чтобы увековечить имя героя-депутата», - сказал Иван Воронцов. 

03 декабрь 16:34 | : Будни

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