Депутаты АрхГорДумы приняли близко к сердцу работу бань и транспортную реформу

В Архангельской городской Думе состоялось заседание постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства под руководством председателя комиссии Владимира Хотеновского. В работе комиссии приняли участие заместитель председателя городской Думы Александр Гревцов и народные избранники: Дмитрий Акишев, Вадим Коротков, Иван Воронцов, Татьяна Подстригань, Светлана Алефиренко, Андрей Балеевский и Вячеслав Широкий. Также в заседании приняли участие Андрей Голубев, заместитель министра транспорта Архангельской области, Владислав Шевцов, заместитель Главы города по городскому хозяйству, Александр Майоров, директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры городской Администрации, Сергей Засолоцкий, директор департамента экономического развития городской Администрации, Михаил Назарьин, директор МУП «Горбани».

В повестке заседания два вопроса: О финансово-хозяйственной деятельности МУП «Горбани» за 2022 год и о реализации изменений в сфере пассажирских перевозок в Архангельске.

С краткой информацией о результатах работы муниципальных бань выступили Михаил Назарьин и Владислав Шевцов. До депутатов была доведена информация об основных финансовых показателях и о перспективном плане развития муниципальных бань.

«На сегодня, вопрос концессии обсуждается, будет создана рабочая группа, на которой мы разберем основные варианты. Самое главное, что жители города, которые пользуются услугами наших бань, увидели улучшения. Все социальные обязательства городских властей будут выполнены, как это делается и сейчас», - отметил в ходе доклада Владислав Шевцов.

Депутат Иван Воронцов поинтересовался, не изменится ли штатное расписание трудового коллектива бань при новом варианте развития, а депутат Андрей Балеевский спросил насчет перспектив появления бани в Цигломени. Прогнозы посещения бань жителями интересовали депутата Владимира Хотеновского, а депутаты Дмитрий Акишев и Вячеслав Широкий спрашивали о структуре себестоимости помывки граждан.

Резюмировал обсуждение вопроса по развитию бань председатель комиссии Владимир Хотеновский:

- Сегодня у городской Администрации есть четкий план развития, есть варианты оптимизации, варианты «концессии». Предлагаю в создаваемую рабочую группу городской Администрацией по данному вопросу включить двух депутатов – Дмитрия Акишева и Вадима Короткова. И в марте мы в рамках комиссии уже обсудим итоги работы рабочей группы.

Депутаты поддержали инициативу Владимира Сергеевича.

Далее депутаты обсудили ряд проблем в ходе старта транспортной реформы в столице Поморья.

Как отметил руководитель фракции «Единая Россия» Иван Воронцов, депутаты все проблемы уже обозначили на прошедшей, 45-й, сессии и сейчас важно обсуждать те шаги, которые предпринимает городская Администрация и перевозчик для их устранения. Кроме этого, Иван Александрович передал Александру Майорову сводную таблицу замечаний, выявленных мониторинговой группой активистов партии, в том числе и с жалобами жителей в социальных сетях, по территориальным округам и работе конкретных автобусных маршрутов.

В свою очередь, Андрей Голубев, замминистра транспорта региона, довел полную информацию о первоочередных шагах, которые сейчас делаются. «Сегодня, в ежедневном формате проблемы решаются. Были определенные трудности с трудовым коллективом, к сожалению, в первые дни февраля из-за невыполнения трудовой дисциплины перевозчику пришлось прекратить трудовые отношения с рядом водителей и кондукторов. Были выявлены проблемы в транспортной логистике, заправке автобусов и другие моменты», - рассказал Андрей Михайлович. Кроме этого, областной чиновник отметил тот факт, что на сегодня количество жалоб жителей уменьшилось в несколько раз. Это говорит об оперативности в работе областных и городских властей и активной позиции самого перевозчика. «Ни одна проблема не умалчивается, мы ведем жесткий контроль ООО ТК «Рико», все задачи, которые были обозначены в стратегии улучшения транспортной системы города, будут доведены до конца», - отметил Андрей Голубев.

Коллегу дополнил Александр Майоров:

- Сегодня все основные трудности нам известны, они устраняются. Так, уже заработала автобусная мойка, решены вопросы по оперативной заправке транспорта, введены дополнительные автобусы на ряде маршрутов. Перевозчик ждет новые автобусы. Считаю, что к началу марта ситуация будет стабилизирована. Тем более, за каждое нарушение в рамках контракта, перевозчику накладываются достаточно большие штрафы.

Депутаты городской Думы высказали свои предложения и замечания. Так, Иван Воронцов предложил в перспективе ввести проездные с большим интервалом времени, а депутат Вадим Коротков предложил по ряду маршрутов увеличить количество автобусов в «часы пик». Депутаты Андрей Балеевский, Татьяна Подстригань и Иван Воронцов также обратили внимание на работу автобусов в утренние часы в Северном округе, Цигломени и Исакогорке.

Вице-спикер городской Думы Александр Гревцов попросил городскую Администрацию фиксировать все выявленные нарушения со стороны перевозчика с целью наложения штрафных санкций.

По словам депутата Дмитрия Акишева, все поднятые трудности решаемы, тем более есть и понимание в их решении. «Самое главное, я хочу отметить, что я, как и многие-многие жители Архангельска, за прошедшие десятилетия, наконец-то дождались, что старые, грязные «пазики» уходят в прошлое. В город пришел новые крупный надежный оператор транспортной системы. Надеюсь, что в ближайшее время все трудности будут устранены». Также народный избранник попросил проработать вопрос о размещении информационных плакатов с маршрутами внутри автобусов.

Резюмировал обсуждение данного вопроса председатель комиссии Владимир Хотеновский:

- Я предлагаю включиться всем депутатам в мониторинг оперативной ситуации, свои предложения, замечания передавать в департамент транспорта. Считаю, что в марте мы все вместе проведем комиссию и подведем итоги работы перевозчика за февраль. Надеюсь, что ситуация на дорогах и отношение жителей города к транспортной реформе заметно улучшится.