"Единая Россия" взяла транспортную реформу в Архангельске на партконтроль

Такое решение принято на совещании активистов «Единой России» и директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города.

Три дня, начиная с первого рейса, представители «Единой России» проверяли работу нового перевозчика. Этим занимались депутаты и представители общественности. На совещании в региональном отделении партии озвучили выявленные недочеты.

«Мы все – жители Архангельска видим, с какими проблемами сталкиваются горожане каждый день с момента запуска реформы. Реформу все ждали с нетерпением, однозначно для административного центра, для центра Арктики, города воинской славы «пазики» по центральным улицам недопустимы. «Лотосы» выглядят намного лучше и преображают вид города. Но мы не могли и не отреагировать на проблемы, которые каждый день «стекаются» к нам из всех округов города. Самые негативные ситуации в Северном, Маймаксанском округах, на Левом берегу – где с утра люди не могут выехать на работу, учебу. Некоторые из-за транспортного коллапса опоздали на поезд.

Мы как партия готовы подключиться к контролю за графиком движения, поведения водителей, кондукторов, мониторить и аккумулировать обращения граждан, чтобы наладить все рабочие процессы, чтобы люди смогли почувствовать все преимущества реформы, а не только оценить яркие цвета автобусов, когда внутри системы все осталось как прежде: та же давка, нарушение графика, хамское поведение диспетчеров», - открыл встречу руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельской городской Думе Иван Воронцов.

Обещанные маршруты, отсутствие кондукторов, трудоустройство местных жителей, а главное соблюдение расписания. Это лишь часть проблем, обрисованных перед администрацией города.

«Каждый день проводим оперативные совещания с компанией «Рико» в администрации города, где мы все эти нюансы в максимально короткие сроки пытаемся нивелировать. Возможно, дневные рейсы, где наполняемость меньше, поставим на утренние», - пообещал директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации города Александр Майоров.

Обсудили и огромную пробку из автобусов, образовавшуюся на газовой заправке на Талажском шоссе. Одной станции, как утверждает администрация города, предприятию достаточно, но нет четкого расписания по времени для заправки и образуются очереди.

Валентина Попова, председатель общественного Совета Северного округа, член Архангельского политсовета, предложила организовать мобильные бригады, которые займутся заправкой автобусов вместо водителей, чтобы те смогли отдохнуть, и не тратить время на простой к единственной заправке. Либо составить график заправки автобусов – он бы также смог решить проблему очередей.

Она обратила внимание и на организацию рабочего процесса для водителей и кондукторов. Необходимы автобусы - мобильные челноки, которые доставляют персонал к рабочему месту.

Сбои в расписании, пожалуй, главный бич транспортной реформы.

«По моей информации, те люди, которые первого числа отработали и закончили в два часа ночи заправляться - а в четыре им надо было выйти на рейс, просто не вышли из-за усталости», - отметил депутат Архангельской городской Думы от фракции «Единая Россия» Вячеслав Широкий, который лично проинспектировал работу транспорта, проехав от Соломбалы до центра города.

От имени соломбальцев депутат попросил возобновить седьмой маршрут, который смог бы разгрузить пассажиропоток из Соломбалы. Александр Майоров сообщил, что он появится до начала марта.

Как говорится, «дьявол кроется в деталях» - такие, казалось бы, маленькие недостатки, как скользкий пол на входе, духота в салонах, запах пластика не добавляют комфорта в поездках.

«Скользкое напольное покрытие при входе в транспорт – это технологическая проблема. Мы уже сообщили компании перевозчику, чтобы они нашли выход для устранения недочета. Обогрев в салонах уже отрегулирован», - добавил представитель администрации.

Серьезные претензии к реформе назрели и у жителей Левого берега. По сообщению Председателя Координационного совета первичных отделений Исакогорского и Цигломенского округов Натальи Братиной местные жители ждут автобусы по 40 минут! В отличие от населения центральных округов, у которых есть возможность выбрать автобус, в Цигломени и Исакогорке такого выбора.

«По контракту мы можем добавить на 31 маршрут максимум 1 автобус. В наших силах перераспределить рейсы для сокращения интервала», - ответил Александр Майоров.

Партийцы обратили внимание и на плохо очищенные карманы на автобусных остановках из-за чего габаритные автобусы высаживают пассажиров на дороге.

Кондуктор с 20-летним стажем Ирина пожаловалась на то, что новый перевозчик не берет местный персонал на работу.

«Из-за того, что в этом месяце многие кондукторы и водители, проработавшие много лет у своих перевозчиков не ушли к новому, компания «Рико» поместила нас в «черный список», - рассказала женщина. Эту информацию пообещал перепроверить директор департамента.

«Согласно договора с перевозчиком есть обязательство формировать штат из местных жителей. Когда он будет укомплектован все иногородние работники уедут», - добавил он.

По итогу встречи, договорились организовать силами партийного актива мониторинг «напряженных» маршрутов. Партия будет аккумулировать сведения, где не вышел водитель или кондуктор, в какие часы и на каких маршрутах наблюдается явная нехватка автобусов, где автобус отстает от рейса и передавать в администрацию города.