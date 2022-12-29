В Архангельске прошел слет предпринимателей под эгидой "Единой России"

На минувших выходных в столице Поморья прошло мероприятие, объединившее собой предпринимательские сообщества и общественные объединения Архангельска.

Подобное мероприятие проводится в Архангельске в первый раз, но оно вызвало нешуточный ажиотаж со стороны предпринимателей города. Зал Молодёжного центра Архангельской области был заполнен практически полностью. Представители самых разных направлений бизнеса собрались вместе, чтобы поделиться друг с другом опытом и обсудить возможное взаимодействие.

Организаторами слёта сообществ выступило движение Х10 Игоря Рыбакова. Поддержку в проведении мероприятия оказало Архангельское региональное отделение «Единой России», Агентство регионального развития и предприниматели Архангельска.

«Практически каждый человек находится в том или ином объединении, но между собой такие объединения практически не взаимодействуют. Поэтому самая главная идея слёта – объединить вместе все сообщества Архангельска. Из этого могут возникнуть новые проекты, партнёрские сотрудничества. Кто-то захочет вступить в сообщество. Ведь оно представляет собой среду безопасной уязвимости, где человек раскрыт, может доверять и чувствовать себя свободно и спокойно», - рассказала организатор слёта сообществ Лариса Медведева.

Как говорят сами участники – здесь нет конкурентов, а скорее единомышленники, которые развивают бизнес в одном направлении. У каждого свои подходы, сильные и слабые стороны, но объединяет их одно – своими усилиями они создают новые рабочие места и стимулируют развитие экономики Архангельской области.

«Вокруг меня люди, которые действительно настроены на рост и мы не конкурируем друг с другом - я что-то предлагаю от себя, а единомышленники дают мне какую-то другую идею. От этого появляются новые проекты и точки соприкосновения, в результате чего – все в выигрыше», - рассказала соорганизатор слёта сообществ, предприниматель Светлана Чебыкина .

На панельной дискуссии участники слёта обсудили плюсы и минусы объединений сообществ. Подводящим черту данной дискуссии стало мнение, что проведение совместных мероприятий и встреч позволяет предпринимателям не только найти новые идеи для своего бизнеса, но и познакомиться со своими единомышленниками.

«Я бы это мероприятие назвал бы ярмаркой бизнес талантов, потому что здесь очень широкая палитра предпринимателей, которая занимается своим делом в разных сферах бизнеса. Все мы понимаем, что для развития бизнеса, каких-то новых идей всегда нужно объединяться - один в поле не воин», - отметил участник слёта сообществ, финансовый советник Владимир Толгский.

В рамках слёта также прошли мастер-классы, тренинги и выступления от ведущих бизнес тренеров Архангельска. Участники совместно сформировали долгосрочные планы развития вплоть до 2050 года, и выделили основные задачи, которые можно решить уже сегодня.

«От лица организаторов выражаем огромную благодарность всем, кто принял участие в этом грандиозном событии: спикерам, модераторам, лидерам сообществ, ведущим мастер-классов, артистам. Всем, кто просто пришел в этот день в Областной молодежный центр и сделал 28 января 2023 года особенной датой для всех нас», - поделилась итогами прошедшего мероприятия Лариса Медведева.

По словам организаторов, позитивный отклик со стороны участников показывает, что мероприятия подобного формата востребованы у предпринимательского сообщества Архангельска. Поэтому, слёт планируется проводить на регулярной основе.



