Северодвинские «мушкетеры» три месяца спустя

На утро пятницы заявления для участия в конкурсе по замещению вакантного места главы администрации Северодвинска (Игорь Скубенко досрочно сложил полномочия в связи с переходом в правительство региона) подали четыре человека. И это:
Игорь Арсентьев – заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию;
Игорь Калеминцев – депутат горсовета, представитель «Севмаша»;
Роман Машенькин – коммунист-предприниматель;
Алексей Полозов – бизнесмен-единоросс.
Напомним, прием документов от желающих помериться силами (и умом) за пост градоначальника города кораблестроителей заканчивается в понедельник, 28-го. На несостоявшийся в августе конкурс тоже заявлялись четыре человека.
Кстати… Вчера в программе «Позиция» (АГТРК «Поморье») прошла дискуссия на тему – может ли «варяг» руководить Северодвинском. По оценке наших наблюдателей, моральную победу одержали те, кто считает, что прописка в этом вопросе значения не имеет.