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Северодвинские «мушкетеры» три месяца спустя

На утро пятницы заявления для участия в конкурсе по замещению вакантного места главы администрации Северодвинска (Игорь Скубенко досрочно сложил полномочия в связи с переходом в правительство региона) подали четыре человека. И это:

Игорь Арсентьев – заместитель главы Архангельска по инфраструктурному развитию;

Игорь Калеминцев – депутат горсовета, представитель «Севмаша»;

Роман Машенькин – коммунист-предприниматель;

Алексей Полозов – бизнесмен-единоросс.

Напомним, прием документов от желающих помериться силами (и умом) за пост градоначальника города кораблестроителей заканчивается в понедельник, 28-го. На несостоявшийся в августе конкурс тоже заявлялись четыре человека.

Кстати… Вчера в программе «Позиция» (АГТРК «Поморье») прошла дискуссия на тему – может ли «варяг» руководить Северодвинском. По оценке наших наблюдателей, моральную победу одержали те, кто считает, что прописка в этом вопросе значения не имеет.

 

25 ноябрь 07:51 | : Политика

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