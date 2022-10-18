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У Котласского округа впервые появился легитимный глава

Сегодня окружные депутаты проголосовали за кандидатуру Татьяны Сергеевой, ранее исполнявшей обязанности главы южного округа Архангельской области.

Татьяна Валентиновна Сергеева родилась 25 августа 1967 года в поселке Тулубьево Котласского района Архангельской области.

Имеет высшее педагогической образование (учитель истории). В этой профессии прошла  путь от пионервожатой до заместителя директора по воспитательной работе.

С декабря 2001 года занимала руководящие должности в районной администрации по социальному профилю.

С мая 2017 года решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» назначена на должность временно исполняющего полномочия главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» и позже утверждена в этом статусе.

 

02 декабрь 15:12 | : Политика

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