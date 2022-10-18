У Котласского округа впервые появился легитимный глава

Сегодня окружные депутаты проголосовали за кандидатуру Татьяны Сергеевой, ранее исполнявшей обязанности главы южного округа Архангельской области.
Татьяна Валентиновна Сергеева родилась 25 августа 1967 года в поселке Тулубьево Котласского района Архангельской области.
Имеет высшее педагогической образование (учитель истории). В этой профессии прошла путь от пионервожатой до заместителя директора по воспитательной работе.
С декабря 2001 года занимала руководящие должности в районной администрации по социальному профилю.
С мая 2017 года решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный район» назначена на должность временно исполняющего полномочия главы муниципального образования «Котласский муниципальный район» и позже утверждена в этом статусе.