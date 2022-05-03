ОНФ намерен помочь ребятам из архангельского поселка в занятиях спортом

Представители президентского движения направили в администрацию Архангельска обращение с просьбой создать современные условия и модернизировать материально-техническую базу в Центре технического творчества, спорта и развития детей «Архангел» в поселке Турдеевск, который находится в Исакогорском территориальном округе областного центра. Здесь проживают около 150 детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Осмотрев территорию учреждения дополнительного образования, общественники пришли к выводу, что у ребят практически нет условий для занятий спортом на улице. В летний период в их распоряжении только футбольное поле, на котором вместо специального покрытия или газона – обычный грязный песок. Рядом есть ухоженное место под игровые виды спорта, но на нем размещены металлические столбы и большой деревянный щит – видимо, когда- то он был предназначен для игры в баскетбол.
«То, что мы увидели на территории муниципального учреждения, не поддается никакой критике. Уличных тренажеров нет, есть какие-то самодельные установки для бокса и силовой тренировки времен первых обладателей значков ГТО. Занятия на них не принесут никакой пользы. Ко всему прочему они травмоопасны. Основания – деревянные и прогнившие. Турдеевские мальчишки попросили нас помочь модернизировать футбольное поле и поставить новый турник», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Архангельской области Дмитрий Прилучный.
«Сегодня огромное количество людей вовлечены в национальный проект «Демография». Президент страны, лидер Народного фронта Владимир Путин призывает чиновников создавать современные условия для занятий физической культурой и спортом, особенно если речь идет о детях. На эти цели выделяются огромные средства по различным программам. Сегодня в областном центре появилось немало разнообразных спортивных площадок для уличного спорта. Но чиновники как-то забыли про ребят из Турдеевска, которым до города добираться 20 километров. Считаем, что власти должны незамедлительно отреагировать на наше обращение и если это необходимо, то подключить к проблеме бизнес», – отметил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Архангельской области Юрий Шалауров.