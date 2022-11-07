Не ждите до мая. Как утилизировать новогоднюю елку

Сдать хвойные деревья, оставшиеся после праздников, и подарить им вторую жизнь могут жители более чем 45 городов по всей России. Деревья будут принимать в период с января по февраль.
На онлайн-карте и в приложении экологических и социальных сервисов +1Город отмечено более 900 пунктов приема новогодних деревьев по всей России. Сдать ели, сосны или пихты на экологичную утилизацию могут жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Нижнего Новгорода, Самары, Барнаула, Перми, Волгограда, Тольятти, Ростова-на-Дону, Омска, Хабаровска и других городов. Интерактивная карта +1Город поможет найти пункт, наиболее удобный по расположению.
Принимать хвойные деревья будут бесплатно, при этом необходимо уделить внимание их подготовке к утилизации: избавить от новогодних игрушек, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Собранные деревья будут переработаны в щепу, которая будет использована для удобрения почвы, подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп, парков. Таким образом, новогодние ели, пихты или сосны могут обрести вторую жизнь и принести пользу.
«Правильная утилизация новогодних деревьев — важный шаг каждого горожанина на пути к ответственному образу жизни, так как это позволяет снизить образование отходов за счет последующей переработки. Только в Москве за прошлый год было собрано почти 49 тысяч елей. Мы стремимся масштабировать распространение устойчивых практик, поэтому постарались сделать сервис по утилизации елок максимально доступным для жителей разных городов страны, чтобы пользователи могли быстро найти на карте +1Город пункт сбора, наиболее близкий к дому. В этом году мы расширили географию сервиса, и на нашей карте стало на 350 пунктов сбора больше по сравнению с 2022 годом», — отметил руководитель проекта +1Город Максим Голованов.
Полный список пунктов приема новогодних деревьев и их адреса, а также режим работы можно узнать в приложении и на сайте +1Город, установив нужную геопозицию. Кроме того, можно самостоятельно добавить на карту пункт приема в своем городе или же сообщить о неточности информации о работе существующего. Пользователи, участвующие в наполнении и актуализации карты, традиционно получают баллы в программе лояльности +1Город, которые можно обменять на полезные призы от партнеров проекта.