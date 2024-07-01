Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рождение и развитие крупнейших киберспортивных организаций

Современный киберспорт невозможно представить без крупных профессиональных организаций, которые проводят турниры, создают контент, растят экосистему. Такие гиганты, как ESL, DreamHack, MLG, во многом определяют облик индустрии, задают стандарты качества и масштаба ивентов. Однако путь этих организаций к вершинам был долгим и сложным. Каждая из них начинала с малого — с энтузиазма основателей, веры в перспективы гейминга и желания объединить фанатов, которые видели в компьютерных играх не просто развлечение, а новую форму спорта. Со временем эти компании смогли не только завоевать признание в мире киберспорта, но и внести огромный вклад в его развитие, создавая платформы для соревнований и возможностей для игроков. Важную роль в популяризации этих событий сыграли ставки дота, которые позволили болельщикам еще глубже погрузиться в мир киберспорта. Давайте вспомним ключевые вехи в истории лидеров рынка и поймем, как они смогли вырасти из любительских проектов в глобальные корпорации.

Electronic Sports League (ESL): Пионеры индустрии

История ESL - это практически история самого киберспорта. Основанная в 2000 году в Германии под названием Electronic Sports League, компания стала одним из первых проектов, нацеленных на создание регулярных профессиональных турниров по компьютерным играм.

Ключевой фигурой и идейным вдохновителем ESL был Ральф Райхерт - страстный фанат киберспорта, который верил в его потенциал как нового вида развлечений. Именно он придумал концепцию лиги с четкой структурой, системой очков и призовым фондом.

Первые ивенты ESL были сосредоточены на шутерах (Quake, Counter-Strike) и стратегиях (Warcraft III, StarCraft) и проходили преимущественно онлайн. Но уже в 2001 году лига провела свой первый крупный офлайн-турнир в рамках выставки CeBIT. Он собрал 1600 участников и более 20 000 зрителей.

В 2006 году ESL вышла на международный уровень, запустив турниры в Северной Америке и Азии. Intel Extreme Masters (IEM) стала первой по-настоящему глобальной серией чемпионатов по нескольким дисциплинам. Годом позже ESL одной из первых начала использовать для трансляций платформу Twitch, что позволило охватить многомиллионную онлайн-аудиторию.

Постепенно ESL превратилась в крупнейшего игрока на рынке киберспортивных ивентов. Компания ежегодно проводит десятки турниров по всему миру с суммарным призовым фондом в миллионы долларов. Флагманские ивенты - IEM Katowice, ESL One, Pro League - стали обязательными пунктами в календаре каждого киберспортсмена.

Сегодня ESL - это глобальная корпорация с более чем 500 сотрудниками и офисами в 11 странах. В 2015 году она объединилась с другим гигантом - DreamHack, а в 2022 была куплена саудовским конгломератом Savvy Gaming Group. Но базовые принципы, заложенные Райхертом и его командой на старте - профессионализм, инновационность, международный масштаб - по-прежнему остаются в ДНК компании.

Major League Gaming (MLG): Покорение Америки

Другой ключевой организацией, стоявшей у истоков современного киберспорта, является MLG. Основанная в 2002 году в США, она стала первой компанией, которая сделала ставку исключительно на консольные игры - Halo, Call of Duty, Gears of War.

Идея создать "Высшую лигу гейминга" (дословный перевод Major League Gaming) пришла в голову Сандэнсу ДиДжованни и Майку Сепсо - двум предпринимателям, увлеченным видеоиграми. Они разглядели огромный потенциал приставочного гейминга, особенно в Северной Америке, и решили применить к нему модель традиционных спортивных лиг - с регулярным чемпионатом, системой франшиз, ТВ-трансляциями.

Первый турнир MLG состоялся в 2003 году и был посвящен Halo: Combat Evolved. Он собрал всего около сотни участников, но привлек внимание ключевых спонсоров и положил начало регулярному Pro Circuit. Следующие несколько лет MLG активно экспериментировала с форматами: командные шутеры от первого лица соседствовали с файтингами и гонками.

Однако прорыв случился в 2006 году, когда MLG заключила эксклюзивную сделку с Activision на проведение турниров по Call of Duty 4: Modern Warfare. Культовый шутер оказался идеальной дисциплиной для соревнований, и партнерство продолжается по сей день. Параллельно MLG начала осваивать PC-рынок, включив в список дисциплин StarCraft II, League of Legends, Dota 2.

2011 год стал переломным: MLG привлекла более $60 млн от венчурных фондов и телеканала CBS. Это позволило перейти на постоянный формат трансляций на собственной стриминговой платформе MLG.tv, а также запустить программу франчайзинга MLG Columbus и MLG Orlando для расширения географии ивентов.

В 2015 году MLG была куплена издательством Activision Blizzard за $46 млн и стала частью новосозданного киберспортивного подразделения Activision Blizzard Esports. Под новым руководством лига сфокусировалась на ключевых продуктах компании вроде Overwatch и Call of Duty League, но сохранила базовые принципы - упор на консоли, регулярный чемпионат, качественный продакшн.

Сегодня MLG остается ключевым игроком на рынке консольного киберспорта, особенно в США. Под ее эгидой проходят главные турниры по Call of Duty, пиковая аудитория которых превышает 1.5 млн зрителей. А методики и наработки MLG в области продакшна и маркетинга стали стандартом для всей индустрии.

DreamHack: Фестиваль как стиль жизни

Уникальное место среди киберспортивных организаций занимает шведская DreamHack. Она выросла не из лиги или профессиональных турниров, а из LAN-вечеринок - любительских сходок, где геймеры собирались, чтобы вместе поиграть и пообщаться в офлайне.

Первый DreamHack состоялся в 1994 году в шведском городке Малунг. Это была встреча нескольких десятков энтузиастов-компьютерщиков, которые хотели обменяться играми и показать свое мастерство. Организатором выступил Кенни Эклунд - студент, увлеченный демосценой и программированием.

В следующие несколько лет ивент начал расти как снежный ком. Если в 1997 году он собрал всего 700 человек, то в 2002 - уже 5000. DreamHack превращался в полноценный фестиваль гик-культуры с турнирами по разным играм, демонстрацией "железа", творческими конкурсами.

Ключевой концепцией фестиваля была идея BYOC (Bring Your Own Computer) - каждый участник привозил свой компьютер и мог свободно подключиться к общей сети. Это создавало уникальную атмосферу сопричастности и давало возможность импровизированных соревнований по всем мыслимым играм.

В 2007 году DreamHack получил официальную поддержку муниципальных властей и спонсоров и переехал в город Йёнчёпинг. Там он обрел знакомый многим формат: 4 дня, 3 огромных зала, десятки тысяч посетителей. Параллельно с фестивалем начали проводиться турниры по Counter-Strike, StarCraft, Warcraft под единым брендом DreamHack Open.

С 2011 года DreamHack начал расширяться за пределы Швеции, причем сразу на нескольких уровнях. Во-первых, были запущены региональные ивенты в других странах - DreamHack Valencia, DreamHack Bucharest, DreamHack Moscow. Во-вторых, компания начала организовывать профессиональные турниры под брендом DreamLeague и DreamHack Masters.

В 2015 году произошло знаковое событие: DreamHack объединился с другим гигантом индустрии - ESL. Сохранив операционную независимость, компании смогли эффективно координировать усилия и избегать прямой конкуренции. А в 2020 был поставлен абсолютный рекорд: ивент DreamHack Summer собрал более 50 000 посетителей.

Сегодня DreamHack - это не просто организатор турниров, а уникальный культурный феномен. Бренд ассоциируется с атмосферой праздника, дружеского соперничества, непрекращающегося веселья. Именно DreamHack показал, что киберспорт - это не только про "большие призовые", но и про сообщество, объединение геймеров в офлайне.

Заключение: формируя будущее индустрии

История ESL, MLG, DreamHack - это история становления киберспорта как зрелой индустрии со своими законами и традициями. Каждая из этих организаций привнесла что-то свое, помогла раскрыть потенциал компьютерных игр как спорта и шоу.

ESL показала, что международные регулярные турниры с внушительным призовым - это реальность. MLG доказала, что консольный гейминг может быть не менее зрелищным и конкурентным, чем PC. А DreamHack создал уникальный формат фестиваля, объединяющего соревновательный азарт и дружескую атмосферу.

26 август 08:05 | : Разное

Главные новости


Гудим-Левкович: «Нашему рембату Илон Маск обзавидовался»
Форшмак и другие

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2024 (278)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)



Деньги


все материалы
«    Август 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20